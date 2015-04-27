楼继伟称需下大力气改革以避免中等收入陷阱--财新网

路透北京4月27日 - 据财新网报道，中国财政部部长楼继伟表示，目前改革环境比20多年前困难很多。当前政策工具箱的工具还有很多，如果改革下大力气，中国经济中期增长速度有可能在6.5%-7%之间，这样才能跨越中等收入陷阱。

财新网周一引述其在“清华中国经济高层讲坛”上的讲话称，保持中高速增长，不落入中等收入陷阱的最大潜力在于改革农业，释放农业人口；同时可以推进农村集体建设用地的流转；推进合理的城镇化和相关户籍、社保、教育制度改革；重点是解除市场管制、降杠杆不失速。

“当前政策工具箱里的工具还很多，比如提高劳动力市场的流动性，还可以带来劳动力的释放。”他强调。

他并称，老龄化、适龄劳动力增速放缓，工资增长大于劳动生产率，仅仅这些经济增速就必然换挡，这是客观存在。如果改革下大力气，中国经济中期增长速度有可能在6.5%-7%之间，但是还有一半的可能性在于，今后五年到十年中国将滑入中等收入陷阱。

中等收入陷阱实际上是收入停滞陷阱，当一个国家人均收入达到中等水平后，由于不能顺利实现经济发展方式的转变，导致经济增长动力不足，最终出现经济停滞的一种状态。中国目前已处于中等收入偏上国家行列。

楼继伟指出，目前中国农业全程补贴，过度干预资源分配。应该把价格放开，在保证国内口粮和预留一年库存的情况下，鼓励农产品进口，然后实施退耕还林还湿、轮耕轮种等，给子孙后代留些地利。

“一方面将农村劳动力释放出来，同时可以推进农村集体建设用地的流转。今后农民集体建设用地同等入市，建设用地包括集体宅基地、公益用地、集体的经营性用地，符合用途管制，同等条件下入市，提高农民收入，提高农业生产率。”他表示。

楼继伟强调，合理的城镇化可以创造巨大的内需。而所谓合理是以大城市和特大城市为中心的城市带，包括周围的小城市。西部地区是围绕着省会和一两个重要城市。在这过程中会出现农业人口进入非农，必须打破流动性壁垒和阻力。

而关于大众创业、万众创新，楼继伟强调，这主要是解决就业问题。他指出，当前中国企业的创新能力差，要解决管制，适当向高端引导。政府层面现在做了一些基金，把过去财政直接面对企业做的，以及和其他部门合作的支持，都做成了基金，吸引社会资金进入引导，这种做法比政府部门自己做强，还可以减少腐败。

他并指出，当前改革的难度跟20年前相比要大的多。上世纪90年代初应对的是通货膨胀，经济体制中国有企业一统天下。而现在是三期叠加（增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期），还要应对通货紧缩，社会共识难以形成。

他强调在此过程中最大的难题是同时要消化前期政策造成的杠杆率过高，“要降杠杆不失速”，社会稳定和改革力度之间要有平衡，改革力度和速度也要平衡。 （完）

(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)

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