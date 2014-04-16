巨大市场潜力将推动中国进入廉价航空新时代

资料图片：2012年7月6日，上海虹桥机场，一名春秋航空的工作人员站在一架空客A320旁。 REUTERS/Aly Song

路透北京4月10日（记者 Fang Yan/Matthew Miller） -春秋航空董事长王正华要求员工双面用纸，甚至卸掉了通往他办公室走廊上的大部分照明灯，这些都是节省开支之举。

春秋航空是中国第一家廉价航空公司，自2006年完全投入运营以来始终保持盈利。随着中国政府鼓励低成本出行，以满足不断壮大的富裕民众群体增长的需求，廉价航空市场的竞争料将倍加激烈。

过去18个月里，中国诞生了两家新的廉价航空公司。大型国有航空公司也在考虑推出廉价航空公司。

中国民用航空局计划到2020年增加近80个新机场，还敦促其他机场建设新的航站楼并改造现有设施，为廉价航空公司航班服务。

行业观察者称，此举将打开廉价航空的新时代。2013年，中国乘飞机出行的人次达到该国人口规模的四分之一。空中客车高管认为，未来20年，中国乘飞机出行的人次将增至与人口数量大体相当，并将取代美国成为全球第一大航空市场。

“将会有一些新企业进入。我们知道该模式在其他地方的短途飞行中效果很好。在中国没理由行不通。”亚太航空公司协会(AAPA)秘书长赫德曼(Andrew Herdman)说道。

对王正华来说，进展很缓慢。春秋航空已经运营了九年，仍难以在北京首都国际机场获得好的着陆时刻，导致上海至北京的航线总计亏损8,000万元，而大部分航空公司在这条航线上都非常赚钱。

“我们只能在清早和深夜降落在北京。时刻很紧张，但不公平和歧视是主要问题。”王正华对路透说道。

中国民航局近期承诺，将更加公平地向所有航空公司分配着陆时刻。

廉价航空占据欧洲短途市场50%的份额，而去年春秋航空的旅客数量约为1,100万，不足中国航空旅客总数的5%。

行业高管表示，缺乏飞行员、空域有限以及经常晚点等原因拖累廉价航空成长，而高铁也对航空公司构成威胁。

去年11月，时任中国民航局副局长的夏兴华在北京参加一个廉价航空论坛时表示支持廉价航空的发展。

就在当月，民营企业均瑶集团董事长王均金在广州设立了廉价航空公司九元航空。吉祥航空也是均瑶集团的全资子公司。

“廉价航空的增长潜力巨大，因为中国人口众多，很多人从未做过飞机。任何对价格敏感的人都可能成为我们的客户，不只是工薪族。”王均金说道。

2012年底，海航集团将旗下的西部航空变更为一家廉价航空公司。西部航空主要运营小城市间的航线，2013年旅客数量为330万，这也是该公司第一个全面运营的年度。该公司的上座率约为90%，比行业平均水平高10个百分点。

国有航空公司也在密切关注廉价航空。中国南方航空(600029.SS)(1055.HK)董事长司献民最近对路透表示，正在考虑建立一家廉价航空子公司。中国国际航空(601111.SS)(0753.HK)首席财务官樊澄本周对中国官媒称，在研究廉价航空市场。

当地媒体报道称，中国东方航空(600115.SS)(0670.HK)正在将旗下总部位于北京的中国联合航空改为一家廉价航空公司。

更多的竞争可能意味着更大的利润率压力。春秋航空目前的利润率为10%，高于8%的行业平均水平。

王正华将春秋航空的成功归功于严格的成本控制：包括王正华在内的所有员工出差都必须购买大幅打折的机票，或是乘坐火车。公司员工出差要住经济型酒店，离开办公室要关灯。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。