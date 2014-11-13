中国较低的黄金需求将是新常态--WGC

路透新加坡11月13日 - 世界黄金协会(WGC)周四表示，尽管黄金价格下跌，但中国的黄金胃纳在去年抢金热潮之后已经降温。WGC并在三个月内两度调降中国全年黄金需求预估。

WGC预计，中国今年黄金需求为850-950吨，低于前次预估的900-1,000吨。今年稍早时，WGC曾说中国的黄金需求或将达到1,100吨。

“随着我们重返新常态，未来的中国黄金市场可能是个稳定的市场，”WGC远东区主管Albert Cheng对路透说。

WGC周四公布报告显示，中国今年第三季黄金消费量同比下滑37%至183吨。全球黄金需求降至近五年低位。

本月初金价虽挫跌至四年低点，但中国黄金买家仍然缩手。

Cheng说，这是因为消费者不确定价格何时触底，而且中国还有充裕供应。

“去年中国进口的黄金数量大于其需求。有些现在还存放在仓库，有些则被用于融资交易。”Cheng说。

“随着这些部位解除后，将会流入消费者市场，所以没有新进口的必要。”(完)

(编译 李婷仪 审校 杜明霞)

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