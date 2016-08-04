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中国财经 | 2016年 8月 4日 星期四 17:38 BJT

明日起汽、柴油价格每吨分别下调220元和215元--中国发改委

路透北京8月4日 - 中国国家发展和改革委员会周四称，自周五零时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低220元人民币和215元。这也是发改委今年以来第三次下调成品油价格。

刊登在发改委网站的新闻稿并称，正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。

发改委并要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。（完）

欲览详情，请点选发改委网站：www.sdpc.gov.cn/xwzx/xwfb/201608/t20160804_814060.html

(发稿 陈杨；审校 张喜良)

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