周六起连续第七次下调汽、柴油价格--发改委

路透北京10月31日 - 中国国家发改委周五称，自周六（11月1日）零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低245和235元人民币。这是下半年以来连续第七次下调。

发改委称，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨7,655和6,580元。供交通、民航等专项用户汽、柴油最高供应价格等额调整。调整后的汽、柴油标准品最高供应价格每吨分别为8,055元和6,980元。

发改委上次调整油价是在10月17日零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低300元和290元。

根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，纳入下次调价时累加或冲抵。（完）

欲浏览更多详情请点选发改委网站(www.ndrc.gov.cn)

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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