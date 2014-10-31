周六起连续第七次下调汽、柴油价格--发改委

工行资管业务委托投资运作正常 没有大规模委外赎回情况
路透北京4月26日 - 随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行周三称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。
路透北京10月31日 - 中国国家发改委周五称，自周六（11月1日）零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低245和235元人民币。这是下半年以来连续第七次下调。
发改委称，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨7,655和6,580元。供交通、民航等专项用户汽、柴油最高供应价格等额调整。调整后的汽、柴油标准品最高供应价格每吨分别为8,055元和6,980元。
发改委上次调整油价是在10月17日零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低300元和290元。
根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，纳入下次调价时累加或冲抵。（完）
欲浏览更多详情请点选发改委网站(www.ndrc.gov.cn)
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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