中国周四起下调汽柴油价格 为新机制下首次调整成品油价

辉山乳业被汇丰指其贷款违约 部分资产遭上海法院冻结
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透北京4月24日 - 中国发改委将自周四（25日）零时起下调成品油最高零售价格，以反映过去一周国际原油价格跌势。
这是自今年3月27日调降成品油价并完善成品油定价机制以来，首次按照新机制调整油价。下调幅度为汽油395元人民币/吨，柴油400元/吨。
新的成品油价格形成机制主要包括缩短调价周期至10个工作日，取消4%的调价幅度限制，并调整挂靠油种，应调价金额低于每吨50元时价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
在4月10日上个调价窗口成品油价格未作调整。3月27日时汽、柴油最高零售价格每吨分别降低310元和300元人民币。（完）
(发稿 李然; 审校 黄凯/杨淑祯)
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