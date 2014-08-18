发改委：周二起汽、柴油价每吨分别调降190元和185元

路透北京8月18日 - 中国国家发展和改革委员会周一发出通知，自周二(19日)零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低190元人民币和185元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别降低0.14元和0.16元。这也是年初以来第10次调整成品油价格。

此次成品油价格调整幅度，是按照现行成品油价格形成机制，根据8月18日前10个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算，并累加上个调价周期未调价金额确定。

“8月上旬以来，受全球成品油需求乏力和地缘政治局势缓和等因素影响，国际市场油价震荡下行，前10个工作日平均价格较大幅度下跌。”发改委称。

通知并要求，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各级价格主管部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。

中国此前一次成品油调价是在7月22日零时起，发改委将汽、柴油价格每吨分别降低245元和235元，也是今年下调幅度最大的一次。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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