中信证券：中国春节期间资金面波动可能损及市场

路透北京1月20日 -中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，春节期间现金走款、财政存款大幅上升将对资金面形成明显压力，而资金面波动以及一级市场供给释放可能会使中票市场再演去年四季度情况，幅度可能弱于去年四季度。不过，短融绝对收益率相对较高，短融产品仍然具有一定配置价值。

而银监会近期关于同业业务的新规，可能一定程度推动商行资金运用部分转向债券，对市场形成一定利好。

**高资金利率不改短融配置价值**

上周资金面的表现仍然在一定程度反映出资金面深度相对不足的特点，较易受一些扰动因素的冲击。

从未来趋势看，相对较高的法定准备金率水平在很大程度限制了超额准备金规模的上升，这使得资金面很难达到明显宽松的状态。

短期来看，春节期间现金走款、财政存款的大幅上升将对资金面形成明显的压力，加之市场情绪对于资金面的波动仍然极度敏感，保流动性的思维也在一定程度限制了市场参与者融出资金的意愿。

因此，资金面可能将维持相对偏紧的状态，春节后随着现金走款的回归，资金面可能将再度趋于缓解，资金面的这一季节性波动可能仍然需要央行公开市场操作的平抑。

对短融市场来说，相对较高的资金利率水平仍将限制市场表现，但考虑到相对较高的绝对收益率水平，短融产品仍然具有一定配置价值。

**中票市场继呈弱势**

由于中票及利率产品收益率变动较小，信用利差相对稳定，3-5年AAA中票与非国开金融债的利差维持在45-50BP的水平。

对于市场的未来趋势，资金面以及央行公开市场操作行为仍然是需要重点关注的因素。

目前来看，在基本面未有明显下行的背景下，我们可能仍然难以期待央行政策的明显放松以及市场对于资金面预期的明显改善。

这将持续制约市场表现，而资金面的波动以及一级市场供给的释放可能会使得市场再度重演去年四季度一级推动二级收益率上行的情况，虽然幅度可能会弱于去年四季度。

从中长期看，我们需要关注融资成本上升、同业业务整顿、地方政府债务制度化管理等因素对于实体经济的紧缩作用，如果基本面有超预期弱化，可能对市场形成一定利好推动。

**同业业务新规可能利好债市**

上周市场传闻，银监会可能对商业银行同业业务及理财业务进行整顿，要求总行设置专营部门负责理财和同业业务，对于理财业务，要求其他部门和分支行只负责产品销售，对于同业业务，要求其他部门和分支机构不再经营。

具体来看，如果上述改革措施成行，对现有商业银行同业业务经营模式的冲击可能更为明显，由于许多分支行是目前同业业务运作的主体，一刀切地将商业银行分支机构排除在同业业务之外，可能在短期内带来许多商行同业业务的停滞甚至收缩。

但对债券市场来说，同业业务受限可能在一定程度推动商行资金运用部分转向债券，对市场形成一定利好，因此对于银监会后续的具体细则以及执行情况应持续跟踪。

**个券点金**

上周共有 45 只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量380.4亿元。

短融和超短融中，我们推荐14镇城投CP001；中期票据中，我们推荐14新希望MTN001。

私募票据中，我们推荐14首农PPN001、14常城建PPN001。

企业债中，我们推荐14首开债01、14苏沿海债。(完)

(整理 钟华; 审校 曾祥进)

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