博客：海外奢侈品商家使出浑身解数吸引中国买家

记者 Adam Jourdan/Phil Wahba

方英（音译）12月的购物单上写着路易威登包和香奈儿香水，但这可不是只为了圣诞节。33岁的方英在上海从事秘书工作，每个月都给前往海外的朋友和家人写购物单。

方英不是个特例。咨询公司贝恩周一公布的中国奢侈品研究显示，2013年中国大陆居民超过三分之二的奢侈品是从海外购买的，比例高于2012年。

中国买家往往等待出国的机会、计划前往香港的购物之旅或让朋友和专业代购机构从海外带回奢侈品，因为中国进口关税较高导致国内的奢侈品价格高于国外。

“我有时会到店里或网上看所喜欢东西的具体细节，或者试穿在网上看到的东西。但我不会买，而是让朋友从海外带回来，”方英说道。

贝恩的报告显示，中国是全球最大的奢侈品消费国，占今年全球奢侈品消费的29%。

打击腐败和铺张浪费导致中国国内奢侈品消费放缓。酒类公司保乐力加(PERP.PA)与大众汽车(VOWG_p.DE)旗下的宾利汽车和兰博基尼等企业都发出了销售放缓的警告。

贝恩称，2013年奢侈品店铺开张数量大幅下降。该公司预计今年中国奢侈品市场将增长2%，而去年的增幅为7%。

伦敦邦德街和纽约第五大道上的奢侈品店准备好迎接中国消费者，在春节等重要节日到来前增强有关中国的知识。

伦敦哈洛德百货公司（Harrods）称，计划为春节进行主题展示，包括特别设计的产品和目录。

2012年，中国游客在英国消费了3亿英镑（4.8834亿美元），而英国政府为吸引更多中国人已放宽了签证规定。

“采取吸引中国游客的策略会产生巨大效果。2013年上半年，中国人在英国的消费增加了132%，”帮助英国企业针对中国消费者的China Business Services驻伦敦总监Jeremy Gordon表示。

“在整体零售销售增速远低于该水平的情况下，这显然会对盈利产生巨大影响。”

在第五大道上，珠宝商蒂芙尼(TIF.N)称聘用了说普通话的工作人员。因钻石需求上升，蒂芙尼在中国市场的销售强劲增长。该公司上个月称，其纽约旗舰店的销售受中国和欧洲游客推动。

美国商务部的数据显示，2012年，前往美国的中国游客达150万人左右，较2005年增加逾四倍。

Hudson's Bay(HBC.TO)旗下的Saks FifthAvenue百货商店的春节策略是专注于化妆品，而梅西百货(M.N)旗舰店的顾客中心提供中文宣传材料。

Barneys将在2014年推出首个春节主题市场营销活动。该百货商店已经增加了在中文杂志上的广告宣传，并表示正在围绕银联进行测试活动。

各家奢侈品公司还在网上推出吸引中国消费者的活动。蒂芙尼推出了中文版的订婚钻戒顾问应用程序，而香奈儿则有在线美容教室。意大利流行品牌芬迪（Fendi）在微博上发起对话活动，而普拉达(1913.HK)和迪奥(DIOR.PA)则有中文在线视频。美国皮革制品品牌Coach(COH.N)使用微信进行宣传推广。（完）