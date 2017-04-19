奥迪执行长称中国豪华车市场未来10年将成长50%

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海4月19日 - 奥迪(NSUG.DE)执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
Stadler称，10年内这个市场规模将扩增至每年约300万辆，受中国经济全面增长，财富增加及民间企业“创业开发”所推动。
“我们预计将出现大幅增长，”他在上海车展上称。“无论是两年还是三年都无关紧要，至少从10年角度来看将出现增长。”
奥迪是大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)的豪华车分支，是较早进入中国市场的车企，目前仍是市场中销量最好的豪华车，尽管眼下其市场份额正快速输给戴姆勒(DAIGn.DE)旗下奔驰汽车(Mercedes-Benz)的较新车型。
奔驰汽车中国公司主管Hubertus Troska在上海车展另一场合表示，未来五年内中国豪华车市场将达到300万辆。
德国汽车品牌目前占据中国豪华车销量的大约70%，但随着更多车企品牌进入豪华车及运动型车(运动休旅车，SUV)行列，德国车企品牌的市场份额可能将下降。
奥迪曾于1月表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团SASACJ.UL的合作，以在中国市场上应对奔驰和宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)的挑战。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。