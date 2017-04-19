奥迪执行长称中国豪华车市场未来10年将成长50%

路透上海4月19日 - 奥迪(NSUG.DE)执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。

Stadler称，10年内这个市场规模将扩增至每年约300万辆，受中国经济全面增长，财富增加及民间企业“创业开发”所推动。

“我们预计将出现大幅增长，”他在上海车展上称。“无论是两年还是三年都无关紧要，至少从10年角度来看将出现增长。”

奥迪是大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)的豪华车分支，是较早进入中国市场的车企，目前仍是市场中销量最好的豪华车，尽管眼下其市场份额正快速输给戴姆勒(DAIGn.DE)旗下奔驰汽车(Mercedes-Benz)的较新车型。

奔驰汽车中国公司主管Hubertus Troska在上海车展另一场合表示，未来五年内中国豪华车市场将达到300万辆。

德国汽车品牌目前占据中国豪华车销量的大约70%，但随着更多车企品牌进入豪华车及运动型车(运动休旅车，SUV)行列，德国车企品牌的市场份额可能将下降。

奥迪曾于1月表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团SASACJ.UL的合作，以在中国市场上应对奔驰和宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)的挑战。(完)