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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 21日 星期三 13:15 BJT

去年中国国内奢侈品市场首见萎缩 料今年将重回增长--贝恩

全球咨询机构贝恩发布的中国奢侈品市场研究报告显示，国内奢侈品市场去年出现负增长，这是贝恩连续八年发布该报告来的首次。究其原因是，中国打击贪腐的影响持续以及中国消费者更多选择海外购物及代购。不过该报告预计，今年中国奢侈品市场又将重回正增长。路透
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