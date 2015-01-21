去年中国国内奢侈品市场首见萎缩 料今年将重回增长--贝恩

全球咨询机构贝恩发布的中国奢侈品市场研究报告显示，国内奢侈品市场去年出现负增长，这是贝恩连续八年发布该报告来的首次。究其原因是，中国打击贪腐的影响持续以及中国消费者更多选择海外购物及代购。不过该报告预计，今年中国奢侈品市场又将重回正增长。路透