“亨利族”成中国奢侈品消费大户

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Miral Fahmy
路透新加坡3月16日 - 随着中国经济放缓，加上政府当局治理公款消费，在中国扩张市场的全球奢侈品品牌正在将目标对准“亨利族”（HENRY，收入高但并不富裕），而非超富群体。
“亨利族”崇尚少即是多。这些年轻人为他们的个人主义感到自豪，对中国“书记”类消费者钟爱的奢侈品牌包包和饰品嗤之以鼻。社交媒体、尚品网、意大利奢侈品电商Yoox 等品牌零售网站、连卡佛及老佛爷等高端百货店在中国出现，助涨了这些人的购物习惯。
International Markets的Luca Martines对路透称，年龄在25-35岁之间的中国消费者是Yoox开销最大的人群，这些人愿意将大品牌与小众品牌（niche label）混搭。根据《精日传媒》（Jing Daily）援引品牌营销专家上周发布的一份报告，像Celine、3.1 Phillip Lim等相对小众品牌，都属于“炙手可热”的品牌类别。
《精日传媒》报告称，一些价格亲民的品牌也很受欢迎，譬如Tory Burch、浪琴（Longines）、Michael Kors等；价格较高的传统品牌则遇到“冷锋”冲击，当中包括卡地亚、LV及古驰（Gucci）等。
“中国的消费者如今教育程度提高，不是那么的墨守成规，这意味着他们不太愿意像官员那样，购买发展过度的奢侈品品牌，”新加坡拉萨尔艺术学院时装设计与纺织系负责人Lionel Roudaut说。“互联网也为他们提供了购买以前没有的产品渠道。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
波罗的海海岬型船运价指数升50点，或3.04%，报1,695点。海岬型船舶日均获利升337美元，报12,741美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡5月11日 - 人气改善周四提振亚洲燃料油纸货市场，此前 公布的官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存降至约四个月低点，但由于 交易疲软，现货升水回落。 洲际交易所(ICE)近月燃料油互换和跨月价差成交量突破100万吨，提 振价格和升水上涨。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月10日止当周，新 加坡在岸燃料油库存减少15%，或54万吨，至1月4日以来低点297万吨。 这次库存降幅是2016年3月23日以来最大，当时库存减少56.5万吨。 但净进口量较前一周变化不大，只减少2%来到52万吨，交易员称燃料 油转入水上油库，以及船用燃料油需求强劲，都是库存下降的原因。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差每吨较上日上涨0.25美元，至0. 50美元；新加坡周四0830 GMT时成交量接近110万吨。 同期的ICE-380-cst 6月/7月期货合约成交量也受到提振，均成交超 过110万吨。 交易员称，尽管油价上涨，但ICE-3
路透新加坡5月11日 - 亚洲石脑油裂解价差处在两日高位每吨67.28 美元，受北亚需求坚挺的提振，与此同时汽油裂解价差处在两周高位每桶 10.47美元，新加坡地区的汽油库存大幅下降。 市场目光也瞄向了台塑石化，该公司削减了麦寮炼厂的产量，因三座 原油加工装置中的一座发生技术性故障。 其将关闭该座装置进行维修，具体还没有设定期限。 台塑在通过例行招标寻购6月到岸麦寮的石脑油船货。 不过贸易商称台塑可能已经与石脑油卖家达成了协议，以成本加运费 价(C&F)每吨较日本报价升水2-3美元的价格采购。 贸易商表示，中海油和联合石化也在市场上求购石脑油。 另一方面韩国的韩华为6月下半月到岸大山的石脑油船货支付了每吨6 -6.50美元的升水，但油品的级别还不清楚。 新加坡现货市场上有两笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)