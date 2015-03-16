“亨利族”成中国奢侈品消费大户

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Miral Fahmy

路透新加坡3月16日 - 随着中国经济放缓，加上政府当局治理公款消费，在中国扩张市场的全球奢侈品品牌正在将目标对准“亨利族”（HENRY，收入高但并不富裕），而非超富群体。

“亨利族”崇尚少即是多。这些年轻人为他们的个人主义感到自豪，对中国“书记”类消费者钟爱的奢侈品牌包包和饰品嗤之以鼻。社交媒体、尚品网、意大利奢侈品电商Yoox 等品牌零售网站、连卡佛及老佛爷等高端百货店在中国出现，助涨了这些人的购物习惯。

International Markets的Luca Martines对路透称，年龄在25-35岁之间的中国消费者是Yoox开销最大的人群，这些人愿意将大品牌与小众品牌（niche label）混搭。根据《精日传媒》（Jing Daily）援引品牌营销专家上周发布的一份报告，像Celine、3.1 Phillip Lim等相对小众品牌，都属于“炙手可热”的品牌类别。

《精日传媒》报告称，一些价格亲民的品牌也很受欢迎，譬如Tory Burch、浪琴（Longines）、Michael Kors等；价格较高的传统品牌则遇到“冷锋”冲击，当中包括卡地亚、LV及古驰（Gucci）等。

“中国的消费者如今教育程度提高，不是那么的墨守成规，这意味着他们不太愿意像官员那样，购买发展过度的奢侈品品牌，”新加坡拉萨尔艺术学院时装设计与纺织系负责人Lionel Roudaut说。“互联网也为他们提供了购买以前没有的产品渠道。”（完）