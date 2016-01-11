路易威登起诉淘宝店主侵害商标权 法院已受理

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京1月10日 - 据北京海淀法院1月5日发布的案件快报，因梁某某、梁某、韩某在其经营的淘宝网店中销售假冒LV的围巾、皮包、鞋子等，LV商标持有者路易威登马利蒂将梁某某、梁某、韩某起诉至法院，要求其停止侵犯原告注册商标专用权行为并赔偿经济损失25万元。
暂时未联络到路易威登进行评论。无法联络到上述三名被告进行评论。
淘宝是阿里巴巴集团旗下的一家网络购物平台。阿里巴巴集团没有立即回应寻求置评的请求。
美国服装鞋类协会（AAFA）去年10月敦促美国贸易代表办公室（USTR）将阿里巴巴(BABA.N)旗下的购物网站淘宝加入黑名单，理由是长期侵犯知识产权，尽管阿里巴巴曾承诺抑制这种现象。
海淀法院称，“2014年因销售假冒原告注册商标的商品梁某某、梁某、韩某被提起公诉，经刑事判决认定梁某某、梁某、韩某从事了销售假冒注册商标的行为，且涉案金额巨大，情节严重”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。