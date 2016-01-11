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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 10:51 BJT

路易威登起诉淘宝店主侵害商标权 法院已受理

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月10日 - 据北京海淀法院1月5日发布的案件快报，因梁某某、梁某、韩某在其经营的淘宝网店中销售假冒LV的围巾、皮包、鞋子等，LV商标持有者路易威登马利蒂将梁某某、梁某、韩某起诉至法院，要求其停止侵犯原告注册商标专用权行为并赔偿经济损失25万元。

暂时未联络到路易威登进行评论。无法联络到上述三名被告进行评论。

淘宝是阿里巴巴集团旗下的一家网络购物平台。阿里巴巴集团没有立即回应寻求置评的请求。

美国服装鞋类协会（AAFA）去年10月敦促美国贸易代表办公室（USTR）将阿里巴巴(BABA.N)旗下的购物网站淘宝加入黑名单，理由是长期侵犯知识产权，尽管阿里巴巴曾承诺抑制这种现象。

海淀法院称，“2014年因销售假冒原告注册商标的商品梁某某、梁某、韩某被提起公诉，经刑事判决认定梁某某、梁某、韩某从事了销售假冒注册商标的行为，且涉案金额巨大，情节严重”。（完）

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