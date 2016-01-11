路易威登起诉淘宝店主侵害商标权 法院已受理

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月10日 - 据北京海淀法院1月5日发布的案件快报，因梁某某、梁某、韩某在其经营的淘宝网店中销售假冒LV的围巾、皮包、鞋子等，LV商标持有者路易威登马利蒂将梁某某、梁某、韩某起诉至法院，要求其停止侵犯原告注册商标专用权行为并赔偿经济损失25万元。
暂时未联络到路易威登进行评论。无法联络到上述三名被告进行评论。
淘宝是阿里巴巴集团旗下的一家网络购物平台。阿里巴巴集团没有立即回应寻求置评的请求。
美国服装鞋类协会（AAFA）去年10月敦促美国贸易代表办公室（USTR）将阿里巴巴(BABA.N)旗下的购物网站淘宝加入黑名单，理由是长期侵犯知识产权，尽管阿里巴巴曾承诺抑制这种现象。
海淀法院称，“2014年因销售假冒原告注册商标的商品梁某某、梁某、韩某被提起公诉，经刑事判决认定梁某某、梁某、韩某从事了销售假冒注册商标的行为，且涉案金额巨大，情节严重”。（完）
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。