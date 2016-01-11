路易威登起诉淘宝店主侵害商标权 法院已受理

路透北京1月10日 - 据北京海淀法院1月5日发布的案件快报，因梁某某、梁某、韩某在其经营的淘宝网店中销售假冒LV的围巾、皮包、鞋子等，LV商标持有者路易威登马利蒂将梁某某、梁某、韩某起诉至法院，要求其停止侵犯原告注册商标专用权行为并赔偿经济损失25万元。