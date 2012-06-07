特写：对中国有钱人来说 LV过时了

路透上海6月7日电（记者 Melanie Lee）---刘女士（Daisy Liu）的衣着是中国人痴迷奢侈品的缩影：穿着Guiseppe Zanotti的鞋子、别着香奈儿(Chanel)的胸针，肩上颇具时尚感地系着爱马仕(Hermes)的印花围巾。但她再也不会提LV的挎包。

像她这样的有钱购物者，越来越不屑于购买“大众化”的品牌，而是转向类似Chanel或Hermes(HRMS.PA)这类低调奢华、特别的产品。这对想在中国吸金的设计师构成巨大挑战。中国是全球增长最快的奢侈品市场。

31岁的刘女士是一家跨国化妆品公司的雇员，她说道：“我有两个LV的手提包，尽管仍然很流行，但我不会再提了。我认为，这个牌子不再适合我。”

中国经济十多年来飞速增长，令许多人可支配收入增加，对象征身份的奢侈品极度渴望，无论其价格高低。

对於LV和Gucci的母公司LVMH(LVMH.PA)和PPR SA(PRTP.PA)等公司来说，中国市场的重要性无可争辩：据贝恩咨询公司称，去年，欧洲深陷债务危机，美国经济疲弱，而中国内地购物者的奢侈品消费额约为1,110亿元。

中国目前是全球第三大个人奢侈品市场，市场规模至少为1,600亿元。预计未来三年，中国将超过日本和美国，成为全球最大个人奢侈品市场，消费额高达1,800亿元。

中国奢侈品市场在增长的同时逐渐成熟，注意力从所谓的标榜式奢侈品，即比赛“抢眼球”，转向专家口中的绝对奢侈品：希望自己被当作有钱人，并且很有眼光。

波士顿咨询合伙人吕晃（Vincent Lui）说：“过去，这就是张清单。如果你是杂志上的五大品牌之一，你会发现，中国消费者不过就是按着这个清单购物。”

“以後人们会更有选择性。他们知道在不同场合，使用何种品牌和产品。”

China Market Research Group董事总经理Shaun Rein称：“真正的有钱人，真正的百万富翁，他们不会想买LV或Gucci，因为这些品牌过於普通。富人会变得更富，他们想要独特的东西，更自我的东西。”

有关中国消费者的视频（link.reuters.com/nac58s）

有关网上搜索奢侈品的图表（link.reuters.com/fud68s）

中国奢侈品门店数量图表（link.reuters.com/pud68s）

**过度扩张**

贝恩咨询称，今年中国奢侈品市场料将增长18%至20%，远远超过欧美和日本的个位数增长预期。这就解释了LVMH等大型奢侈公司在华快速扩张的原因。

奥黛丽·赫本所青睐的LV Speedy手提包，多年来一直是中国女性最渴望拥有的奢侈品，因为它是清晰的成功标志：中国工薪阶级平均月薪400美元，而这款手提包的价格是这一数字的两倍。LV品牌也是LVMH盈利的重要来源，收入几乎是Gucci品牌的两倍

LV目前在华约有38家门店，包括广西等偏远地区，但随着LVMH在中国的发展，这一品牌渐渐失去了彰显身份的标记作用。日本大约有57家LV门店。

一名不愿透露姓名的零售顾问称：“在中国，如今LV被看成阿姨或保姆也能买得起的品牌。”

LVMH通过电子邮件告诉路透，公司下月将在上海恒隆广场开设新店，预计将重塑在中国奢侈品市场的领先地位。“恒隆广场店将证明，LV是在中国引导潮流的品牌。”

记者请求Gucci发表评论，但暂未收到Gucci回复。

Chanel和Hermes在中国奋起直追。贝恩近期研究显示，许多中国消费者现在希望拥有Hermes。在中国消费者最想购买的奢侈品品牌中，Hermes排在Gucci和LV之後位列第三。

美国战略咨询公司摩立特集团合伙人唐仕敦（Torsten Stocker）称：“奢侈品，言外之意就是独特：不是所有人都能拥有。大牌总是要做到这一点。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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