都市潮男成中国奢侈品消费主力军

路透香港/澳门1月21日（记者 Yimou Lee/Farah Master） - 让我们为男人们鼓掌吧。中国时尚前卫的男性抢购古奇（Gucci）和巴宝莉（Burberry）提包，推动数月来因中国买家支出放缓冲击的奢侈品市场反弹，这令全球投资者为之一振。

据里昂证券（CLSA）的研究，在中国奢侈品市场，男性消费者约占55%，远高于全球平均水平为40%，这部分与中国商人通常喜欢购买贵重礼物讨好政府官员或潜在的合作伙伴有关。

这样的送礼文化让像巴宝莉(BRBY.L)、LV(LVMH.PA)等出品奢华服装和饰品的企业从中受益，而中国有钱的男人对品牌也是情有独钟。

但里昂证券的研究显示，这些奢侈品公司也面临消费会大幅波动的风险，因为在经济情况不确定时期，男性不太可能像女性那样肆意挥霍。

“男人不会冲动购物，”里昂证券驻香港的消费者和博彩分析师Mariana Kou说道。“如果经济情况相当不稳定，他们会等等再看。”

据咨询公司贝恩（Bain & Co）称，中国奢侈品消费人口占全球所有奢侈品消费者的四分之一，并在去年超越美国消费者成为全球最大的奢侈品消费群体。

大款云集

巴宝莉股价反弹提振其他同类股亦走高。上周，道琼斯奢侈品指数上涨2.1%，今年至今已上涨6%，涨幅是明晟（MSCI）全球股票指数3%涨幅的两倍。中国经济回暖，可能也为奢侈品行业再填动力。

就在上周，香港和澳门的各大商场还是消费者云集，他们身背LV、爱马仕(HRMS.PA)、古奇、普拉达(1913.HK)等各种品牌纸袋。对于中国大陆有钱人而言，香港和澳门是离中国大陆最近的两个购物地。

个人助理达飞（音）紧随在老板身后，手里提着从澳门一号广场买来的各种物品，当中包括爱马仕和Kenzo。达飞的老板是内蒙古的一位房地产开发商。

在澳门永利赌场的古奇转卖店中，四名男子聚在一个玻璃柜台前看真皮钱包，另有七名男子在看价值750美元的背包。与此同时，在该店购物的只有两位女性，其他顾客则在门外排队，等候保安放行。

但零售观察人士警告称，随着中国政府打击腐败，中国奢侈品市场可能不会出现爆炸式增长。这样的增长曾令中国市场在2008年全球金融危机过后成为奢侈品牌的重要市场之一。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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