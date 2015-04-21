欧元走软激发中国游客欧洲购物狂欢--环球蓝联

旅游金融服务公司环球蓝联（Global Blue）称，中国游客3月奢侈品支出创下纪录高位，因欧元走软，在欧洲购买奢侈品远比中国国内便宜，引发中国游客在欧洲购物狂欢。汇率波动导致地区间商品价差放大，有时候同样的奢侈品在欧洲价格不到中国内地的一半。继香港爆发民主示威与“反水客”示威活动后，许多中国游客已避开原先的购物胜地香港。路透