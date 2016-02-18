中国奢侈品市场走淡 运动服饰成富裕阶层新宠

路透香港2月18日 （记者 Donny Kwok/Farah Master） - 在中国精英群体紧缩在传统奢侈品上的开支之际，GPS运动手表、紧身裤和水袋背包成为中国富人们新的必备品，这刺激了规模达数十亿美元的运动服装产业。

极限运动服装和昂贵的运动服正在流行，这部分要归功于中国政府在2022年冬奥会之前推广运动，以及去年中国亿万富豪王健林收购世界铁人公司（WTC）。

中国在实施了36年独生子女政策之后全面放开二胎，这预计也将推动运动服装市场的增长，美国上市的安德玛（Under Armour）(UA.N)和加拿大的露露柠檬（Lululemon Athletica）(LULU.O)也在准备挖掘其中的商机。

“整个中国有关健康和健康生活方式的商机巨大，”总部位于香港的Pure Group首席执行官Colin Grant表示。Pure Group在亚洲开展的业务涵盖健身馆、瑜伽、零售和营养品。

“奢侈品遭遇了挑战，但运动服装是行业亮点。中国有些人穿着运动服参加婚礼。”

大连万达集团去年斥资6.5亿美元收购世界铁人公司，这笔交易意在挖掘中国逐渐升温的运动健身潮流带来的机遇。据中国田径协会，去年中国举办了134场马拉松和公路跑步比赛，较2014年同比增加160%。

中国政府称，作为推广全民运动和更健康生活方式的一部分，到2025年中国将建成逾90万所运动场馆和健身馆。

对于安德玛和露露柠檬这两个已经活跃在中国的西方品牌来说，中国提供了在美国和欧洲成熟市场之外成长的机会。

美国第二大体育用品制造商安德玛预计，到2018年其在华销售将每年增加25%；而总部位于温哥华的瑜伽服装巨头露露柠檬称，其首家香港门店今年将有望录得800万美元的销售额。

但他们面临中国众多体育品牌的激烈竞争，譬如安踏(2020.HK)、特步(1368.HK)和361度(1361.HK)，这些中国企业去年股价飙升幅度介于34-56%。

这与传统奢侈品巨头的表现形成鲜明对照，意大利奢侈品集团普拉达(1913.HK)去年在港交所股价挫跌45%，因中国反腐以及经济增速降至25年最低点迫使中国富裕阶层改变消费习惯。

以前用于法国葡萄酒和意大利皮革产品的一些开支似乎流向了高端心脏速率监测器和跑鞋。

据市场研究公司Euromonitor，到2020年中国的运动服装市场将超过奢侈品市场，每年将有两位数增长，至2,808亿元（431亿美元），同期奢侈品市场每年仅有个位数增长，至1,924亿元。Euromonitor称，相比之下，欧洲的运动服装市场规模到2020年将达640亿美元。

中国的运动服装市场不过刚开始施展拳脚而已。据Oriental Patron Research，运动产业对中国整体GDP的贡献为0.67%，而欧盟与美国的该比例分别为2.2%与3.5%。（完）