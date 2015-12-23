中国今年并购交易达7263亿美元再创历史新高--汤森路透

路透上海12月23日 - 据汤森路透最新统计数据，今年已公布的涉及中国企业的并购交易总额同比增长60.7%至7,263亿美元，继去年后再次创下年度交易额新高。其中第四季交易总额同比增四成达1,919亿美元，环比增长19.7%。

据截止周一的数据，中国境内并购总额今年来亦再创新高，升至5,688亿美元并同比增长63.7%。其中第四季中国境内并购总额同比增长56.6%至1,685亿美元，环比上升39.6%。全年中国企业境外并购总额升至1,022亿美元的历史新纪录，同比增长88.6%；但第四季境外并购总额依旧呈现自开年以来连续三个季度的下行趋势。

今年外资入境并购交易额保持在462亿美元，同比稍降0.8%。其中房地产行业占据33.9%的市场份额，成为外资入境并购最主要标的，交易总额同比增长20.2%至157亿美元。能源和电力行业则以25.1%的份额位居其后，总交易额为116亿美元。

四季度，中国三大通信运营商-中国移动、中国联通（香港）和中国电信-将通信塔资产剥离进其合资成立的中国通信设施服务股份有限公司（铁塔公司），该交易规模高达337亿美元，成为今年最大的并购案。

在中国企业借壳上市的风潮推动下，反向收购交易总额升至590亿美元的历史高点，同比增长27.1%。例如，在终止与宏达新材(002211.SZ)的交易后，分众传媒于第三季度披露其通过反向收购（借壳上市）七喜控股(002027.SZ)从而在中国上市的计划，此交易总额达91亿美元。

在至少七笔30亿美元以上大额交易推动下，今年高科技行业并购的市场份额高达18.8%，是并购规模最高的行业，交易规模同比增171.6%至1,366亿美元的历史高点。相比之下，去年占据市场大头的金融行业交易规模降至912亿美元，以12.6%的市场份额位列第三。

并购交易脱离不了投资银行的协助。在已宣布的涉中资并购交易中，摩根士丹利(MS.N)及其合资公司摩根士丹利华鑫以财务顾问身份参与了50个交易，以共计995.73亿美元的交易额居首，中信证券(600030.SS)(6030.HK)和中金公司(3908.HK)分列第二和第三位。摩根大通(JPM.N)、华泰证券(601688.SS)(6886.HK)、高盛(GS.N)、美银美林和瑞银UBSG.VX名列第四至第八位。

截至目前，今年已完成的涉及中国企业的并购交易总额达到创记录的3,761亿美元，较2014年同期增长58.3%。在这些已完成的交易中，摩根士丹利依然在各大投行中占据领跑位置，中金公司、美银美林、瑞银、高盛和花旗分列第二至第六位，中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)和中信证券分列第七和第十位。

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