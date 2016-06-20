焦点：上半年中国企业海外并购总额已经超越2015创下的全年纪录

2016年2月3日在瑞士拍到的先正达公司标识。 REUTERS/Arnd Wiegmann

路透香港6月20日 - 2016年迄今不到六个月的时间里，中国的海外并购交易额已经超过去年创下的全年最高纪录，渴求机会的大陆买家在全球范围内追逐资产，包括房地产、化工和高端科技等项目。

中国化工斥资430亿美元收购瑞士农药厂商先正达(Syngenta)(SYNN.S)的交易，就占到了今年迄今1,116亿美元并购交易总额的近40%。但即便没有这笔巨额交易助阵，中国企业今年的海外并购步伐也明显加快。

不过，银行家和律师指出今年下半年的并购活动可能有所放缓，因大陆买家在国内和海外都面临更加严格的监管审查。

中国最大的投行--中国国际金融有限公司(CICC)(3908.HK)预计，今年中国企业海外并购交易总额可能达到1,500亿美元。

据汤森路透数据，2015年中国买家宣布的收购案达632宗，金额达1,115亿美元。去年完成交易金额730亿美元，今年迄今则为456亿。完成的交易要向投行支付相关费用。

不过近期中国公司在科技行业的一些交易遭遇了反对，这也使得一些买家变得谨慎。比如美的集团(000333.SZ)对德国机器人制造商库卡(KU2G.DE)的收购计划就在德国引发了政治反弹，美的不得不就保留当地工厂和就业做出各种保证。

“我们预计，海外并购将继续增长，但不会像2016年第一季那样迅猛，”荷兰安智银行(ING)在华公司融资部主管David Wu表示。

中国希望缓和外汇储备的流出速度，可能也会抑制海外并购活动。去年中国的外储规模下降了逾5,000亿美元。

法律界人士表示，中国国家外汇管理局对于海外并购相关的资金外流可能给人民币汇率造成的压力感到担忧。

“不久前外管局取消了跨境交易的正式审批程序，但鉴于近期资金外流严重，他们正非常密切地监控资金的流出情况，”霍金路伟律师事务所驻上海代表处的主管合伙人麦安吉(Andrew McGinty)说。

银行业人士表示，本周英国公投结果仍在未定之天，11月的美国大选也不知将鹿死谁手，这些因素也有可能令中国放慢海外收购的脚步。

中国企业多年来一心专注国内经济的蓬勃发展，现在则更多地考虑业务营收的多元化，因为中国经济增速降至25年来最低。

中国国营和民营企业也希望通过海外技术来提升其制造业实力。

中资企业今年宣布的其它大型收购活动还包括：海航集团以63亿美元收购Ingram MicroIM.N以及海尔集团以54亿美元收购通用电气(GE.N)旗下家电部门。

“不论是民营企业，还是政府甚至中端市场企业，这种扩张是战略性的，着眼于长期发展，”高盛亚洲(除日本外)的并购主管John Kim说道。

“并购的偏好特别集中于科技、媒体、健保和金融服务业，在可预见的未来，这股热潮还不会消退，”他补充说。

中国已完成并购交易图表： tmsnrt.rs/1VakMpM

(完)