中国11月末M2和信贷增速料双降

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
* 公布内容: 11月M2及新增人民币贷款等数据
* 公布时间: 无固定时间,最晚12月15日
--调查结果:
11月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数
广义货币供应量(M2)同比 12.7% 11.5%-13.2% 12.9% 19.5% 21
新增人民币贷款(亿元) 5,500 4,500-6,500 5,868 5,640 21
人民币贷款余额同比 15.5% 14.7%-16.1% 15.8% 19.8 13
--数据要点:
接受路透调查的21家机构预测中值显示,中国11月末广义货币供应量(M2)同比增速将继续放缓至12.7%,为连续第八个月低於16%的年增长目标;当月新增人民币贷款料为5,500亿元,较上月所创的四个月高位5,868亿元小幅回落,当月底贷款余额料同比增长15.5%.
这显示紧缩货币政策仍在持续发力.为遏制物价快速上涨,今年以来监管层一直收紧银根,但在物价已出现拐点而整体经济增速持续放缓的情况下,当局并未急於放松货币供应的闸门,而是针对性地进行政策微调.
中国国民经济研究所所长樊纲此前称,"货币政策是在总量不变的情况下,在微观领域对中小企业资金领域进行补充.货币政策仍然不能掉以轻心,尤其通胀增速仍处於5%水平以上."
国内严厉的房地产调控政策亦不见放松,央行报告显示,三季度房地产业新增贷款环比首次出现负增长,而严格执行差别化房贷政策仍在四季度持续.
分析人士并认为,虽然此前央行於三年来首次宣布下调存款准备金率,显示货币政策出现松动信号,但此举目的在於补充国际资本外流,目前贷款更多受到存贷比、资本充足率的约束,单纯准备金率下调并不会令贷款明显增加.
中国央行上周宣布,从12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此举标志货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.
--市场影响:
10月信贷数据创出四个月高位,市场憧憬为防止经济增速继续下滑,今年最後两个月新增信贷仍将维持较高水平.而在上月末曾有市场传言称当月信贷可能大幅低於预期,被疑为造成11月30日沪综指劲挫3.3%的原因之一.
若该传言被最终证实,无疑会使经济失去支撑并出现"硬着陆"的忧虑大为加深.央行宣布下调存准率对股市所形成的利好效应相当短暂,经济面进一步恶化的担忧将会带领沪综指.SSEC再次测试年内低位2,307点,同时短期利好资金面相对宽松的债市.
而若货币供应和贷款数据高於预期,一方面将确认经济下滑趋势的严峻性,一方面亦符合监管层"注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调"的思路,继下调存准後再次证实宏观政策基调朝着放松方向转变,将对股市形成温和利好.
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以下为本次路透调查的结果:
机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款余额
(同比%) (10亿元人民币) (同比%)
----------------------------------------------------------------
农业银行 13.2 550.0 ~
澳新银行 12.5 600.0 ~
交通银行 12.3 550.0 15.5
西班牙对外银行 12.9 550.0 15.5
中银国际 13.2 550.0 15.5
交银国际 12.9 500.0 15.4
美银美林 13.1 580.0 15.6
莫尼塔投资 12.6 630.0 ~
建设银行 12.6 600.0 15.7
中金公司 12.5 450.0 ~
中信证券 12.7 600.0 ~
国开证券 12.9 550.0 15.6
华融证券 12.5 585.0 16.1
华宝信托 12.4 550.0 15.6
兴业银行 12.7 590.0 15.5
ING金融市场 12.7 650.0 ~
野村证券 13.0 550.0 ~
北京领先国际金融 11.5 600.0 14.7
上海证券 12.6 500.0 15.6
申银万国 12.6 560.0 15.4
法兴银行 12.8 450.0 ~
注: ~ 表示数据不可得.(完)
--发稿 李然; 审校 丁淑琴
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