中国11月M2增速创17个月新高 政策宽松仍在路上节奏可能趋缓

2015年8月13日在香港拍到的人民币业务广告。 REUTERS/Tyrone Siu

路透上海12月11日 - 中国11月新增贷款及社会融资增量均从上月低点回升，规模与预期基本相符；而货币供应明显提速，其中广义货币供应量(M2)增速创17个月新高，狭义货币供应量(M1)增速更创下近三年高点。

分析人士指出，经济疲态依旧，而且尚看不到实质性转强的迹象，料仍离不开宽松货币政策扶助，不过从M2和M1增速持续反弹看，货币的扩张仍在延续，或对进一步放松空间有所抑制，政策出台节奏可能趋缓。

“11月M2和M1都比预期高，特别是M1。一种猜测，可能是因为定期存款利率较低，转成其他形式的存款有关。从整体数据来看，货币增速比较高，但实体经济的增速没有跟上，二者有点不匹配。”兴业研究宏观分析师李苗献称。

他认为，货币政策方面，降准还是大趋势，但短期内的时点不太好判断。降息也有可能，但没有降准的空间大；另外，未来人民币汇率的弹性需进一步加强，以减轻实体经济的压力。

中国央行周五公布数据显示，11月新增人民币贷款7,089亿元，略高于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.7%，亦高于路透调查中值13.4%，创下自2014年6月以来的新高。

数据并显示，11月末M1增速为15.7%，创2013年1月以来近三年新高；人民币贷款余额93.36万亿元，同比增长14.9%，路透调查中值为15.3%。

德国商业银行中国经济学家周浩谈到，由于国债和地方债的债券融资不在金融统计数据里，而最近几个月这部分发债规模都比较高，因此金融数据也不一定能完全反应融资的变化情况。

在政策方面，他认为，宽松的方向不变，不过近期资金还是比较宽松，今年内不一定有降准降息，美国12月大概率升息，中国可能需要观望一下，明年一季度可能还会看到一次降息，而为补充基础货币，明年至少还有3-4次降准。

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**仍需降准补充基础货币投放**

第一创业证券固定收益部研究员沈弼凡表示，社会融资规模增量中，人民币贷款和企业债券仍是绝对主力；人民币贷款中，居民贷款尤其是中长期贷款增长明显，相比而言企业贷款的新增量主要来自短期贷款和票据融资，显示在企业部门去杠杆趋势延续的同时，居民部门仍是加杠杆的主力。

他指出，11月外汇储备大幅减少872亿美元，折合成外汇占款减少5,000多亿，而M2仍超预期增长，显示10月末的降准明显提高了货币乘数，信贷扩张并未进入类似流动性陷阱的状态。此前数月M2增速与信贷增速出现背离，主要由于地方政府债务置换的判断得到进一步的印证，宽货币向宽信贷转化的趋势仍在延续中。

央行数据并显示，11月社会融资规模增量为1.02万亿元，比上月多4,878亿元，比去年同期少1,089亿元；11月对实体经济发放的人民币贷款增加8,873亿元，同比多增330亿元。

中国11月末外汇储备创33个月新低，黄金储备亦为四个月低点。分析人士指出，美元走强导致外储中的非美元资产贬值，再加上中国资本外流，成为11月外储减少的主要原因，预计外储未来可能续降。

沈弼凡并预计，货币活性提高可能带来经济改善，持续的货币放松对中国经济增速和通胀的影响迟早会显现，未来货币政策的态度将主要以降准对冲外汇占款减少为主。

海通证券宏观团队姜超、顾潇啸指出，11月CPI低位企稳，加上美国加息制约国内降息空间，年内再降息概率不大，但随着资金流出压力的增加，仍需降准等工具补充基础货币投放，货币宽松格局未变。

中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，与市场预期基本一致，显示经济下行压力不减，结合此前疲弱的贸易数据，表明货币政策将保持宽松格局，降准仍有空间。(完)

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