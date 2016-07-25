中国M1增速10月前或难降至20%以下 诸多不确定阻碍投资活动--中金

路透北京7月25日 - 中国大型机构--中金公司周一发布研报称，M1增速持续上行，可能是政策不确定性高企和经济活动低迷形成自我强化循环的表征之一，若政策环境无明显变化，M1同比增速在10月前可能难以回落至20%以下。

中金报告认为，企业面临的更多是一种“不确定性陷阱”而非“流动性陷阱”，政策不确定性主要表现在结构性改革与稳定增长之间的艰难平衡，使得投资前景不明朗；逆周期调控和政策协调，使市场对政策立场可能的转变充满担忧；以及人民币汇率不稳，导致部分企业设法配置外汇资产，难以专注于境内投资。

中金表示，政策不确定性会阻碍经济活动。一项衡量中国经济政策不确定性的新指标在过去一年呈明显上升趋势。在政策环境缺乏可预见性的情况下，企业可能会在投资或偿还债务上止步，这反过来使政策平衡更加艰难，从而进一步加剧政策不确定性。

以下为中金报告原文：

M1增速仍在攀升，同比扩张从去年3月的2.9%一路加速至今年6月的24.6%，创6年来新高。流通中现金并无明显上升趋势，但企业和机关团体活期存款大幅增加。

--央行连续降息减少了持有流动资金的机会成本。自2014年11月以来，中国人民银行累计降息6次，将1年定期存款利率从3.0%下调至1.5%。

--房地产销售表现强劲，而房地产投资相对低迷，导致开发商存款累积。2016年上半年，房地产销售同比大幅增长42.1%，而投资仅录得6.1%的增长。

--财政宽松提升了M1增速。今年上半年，财政支出同比增长15.1%，远高于财政收入7.1%的增速。已拨付但未实际支出的财政资金可能以活期存款的形式短期留存于企业和机关团体的银行账户上。

无论原因何在，M1应是在途资金。随企业活动恢复、短期流动性回流实体经济，一般可以预期M1增速回落。但这次情况似乎有所不同：M1加速的持续时间长于预期，且与经济活动和物价走势似有脱钩。

为何不见M1增速回落？有一种说法认为，企业有陷入“流动性陷阱”的迹象。但投资回报率和贷款利率仍远高于活期存款利率，不具备形成“流动性陷阱”的条件，也无法解释囤积流动性的动机。

我们认为，企业面临的更多是一种“不确定性陷阱”而非“流动性陷阱”。过去两年来，政策不确定性有所增加，主要源于：

--结构性改革与稳定增长之间的艰难平衡，使得投资前景不明朗；

--逆周期调控和政策协调，使市场对政策立场可能的转变充满担忧；

--人民币汇率不稳，导致部分企业设法配置外汇资产，难以专注于境内投资。

政策不确定性会阻碍经济活动。一项衡量中国经济政策不确定性的新指标在过去一年呈明显上升趋势。在政策环境缺乏可预见性的情况下，企业可能会在投资或偿还债务上止步，这反过来使政策平衡更加艰难，从而进一步加剧政策不确定性。M1增速持续上行，可能是政策不确定性高企和经济活动低迷形成自我强化循环的表征之一。

若政策环境无明显变化，M1同比增速在10月前可能难以回落至20%以下。（完）