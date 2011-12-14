中国M2和M1增速续双降显经济欠活力

* 11月新增信贷5,622亿元,略高於预期

* M2和M1增速继续双双下降,均再创年内新低

* 经济活力欠佳,後续宽松政策仍可期

路透上海12月14日电---中国11月新增信贷略高於市场预期,但在央行已放开信贷闸门的背景下,这一增速并不算高,显示银行受制於存贷比较高等因素,加大信贷投放依然面临一定的困难.

市场人士并认为,货币供应量M2和M1增速继续双双下降,表明经济活力欠佳,如果近期经济基本面没有起色,後续宽松政策仍可期.

中国人民银行稍早公布,11月新增人民币贷款5,622亿元,略高於此前路透5,500亿元的调查中值,但稍低於10月的5,868亿元;11月末广义货币供应量(M2)同比增长12.7%,与路透调查中值一致,当月末狭义货币供应量(M1)增长7.8%,增速均再创年内新低.

"新增贷款这个数值跟我们预期的差不多吧,但是比上个月来说是低於预期的,10月份信贷数据出炉时市场都认为11、12月份的贷款会有较大的增长."交通银行金融研究中心研究员鄂永健.

他指出,这反映了一个现象,就是虽然政策微调了,对放贷的管束没那麽严格了,但是银行出於自身的原因,无法很快的进行放贷,有些银行是因为存贷比,也有的银行是出於资本充足率的原因.

平安证券固定收益部研究主管石磊也谈到,M1增速偏低还是说明经济比较差,考虑到M1的增速水平已很低,如果工业增加值增速再落到12%以下,政策可能就会比较给力了.

他谈到,中央经济工作会议的表态虽没有太多新意,但还是要看实际动作,政策口号可能并不重要,如果经济接下来没有明显起色,政策继续放松仍是可以预期的.

中国明年宏观经济政策轮廓终於拨云见日,新华社周三报导引述中央经济工作会议称,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.(完)

--发稿 上海中文部; 审校 丁淑琴

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