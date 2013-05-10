分析师看中国4月M2数据

路透北京/上海5月10日 - 中国人民银行周五公布,4月新增人民币贷款7,929亿元，基本接近此前路透8,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长16.1%，路透调查中值为15.5%。

央行数据并显示，中国4月末人民币贷款余额66.55万亿元，同比增长14.9%，与14.9%的路透调查中值完全吻合。

此外,初步统计显示，4月社会融资规模为1.75万亿元，同比多增7,833亿元，不过较3月明显下降。

主要数据:

--中国4月社会融资规模1.75万亿元,比上年同期多7,833亿元

--中国4月新增人民币贷款7,929亿元,路透调查中值为8,000亿元

以下为市场人士的评论:

--上海社科院经济景气与预测研究室主任 刘熀松：

4月份M2的增速虽然同比增速超过16.1%，但从绝对额来看，绝对额环比是下降的，这反映了高增速有去年基数较低的原因，同时绝对额下降也能和存款，贷款环比减少的数据相吻合，显示目前货币政策实质还是较为偏紧的。

但这种实质偏紧的政策并不会给经济基本面带来过于负面的影响，因为结合M2的绝对额来看，货币供应量并不低，总体来说，监管层目前对货币供应比较谨慎，保持相对稳定。

需要注意到M2和M1之间增速差异的加大，这显示部分资金没有进入到实体，而存在空转的可能，这对经济的影响是不利的。

--中信建投宏观分析师 王洋:

4月份M2和贷款增速之间的差异，主要在于外汇占款和热钱的原因，当然去年4月份是M2增长的低点，同比增速较高也有基数的影响。存款负增长，应该还是比较正常的反应，每个季初的月份，居民户的存款都会有所减少，季节性地流出银行体系。

至于对通胀的影响，M2的增速较高，确实会提高通胀预期，但这个影响会有时滞，且如果后期资本流入控制较好，更不会对通胀立即形成压力。

同样，贷款和社会融资规模的环比减少，对经济基本面的影响预期也较小，因为在存款负增长的情况下，4月贷款增加了近8,000亿，规模还是不小的，对经济的影响会比较平稳。

--光大证券资深宏观分析师 钟正生：

4月M2增速远超年初制定的增速目标13%，央行说“要把好流动性总闸门”并非空穴来风。不过，当前最大问题在于，货币政策传达受阻，信贷支持实体效应不彰。一个重要判断标准就是：4月中长期贷款在全部新增信贷中的占比略超一半，但非金融企业中长期贷款在全部新增信贷中的占比仅为22%。

而信贷数据的话，表内还算符合季节性规律，不过表外融资扩张依然迅猛。在外资流入迅猛的背景下，只会被动加大流动性对冲力度，因此不太赞同市场上的降息逻辑，未来货币政策的话，维持货币市场流动性平稳即可。

此外，人民币升值幅度已经够大，外资是否持续流入尚待观察，物价对需求扩张的弹性仍然很大，通胀反复风险会否加速来临也需观察，所以，货币政策以稳为主方是上策。

--交通银行金融研究中心研究员 鄂永健：

4月新增贷款符合预期。贷款结构中，个人中长期贷款增长比较多比较符合预期，前期楼市成交量回升，住户贷款随之增加；对公贷款中，企业中长期贷款融资需求仍不强，票据多了。总体来看，中长期贷款占比说明实体经济还不是太好。

存款和货币供应有点超预期。以往单季第一个月，有时存款会减少上万亿，4月才减少了千亿。货币供应比较多，因该跟外汇占款增加比较多直接相关，从即期汇价的走势看，也是类似趋势；社会融资总规模也还是可以的，延续了之前的趋势，非信贷融资比例仍比较高，对经济的支持力度还是有的。预计5月新增贷款或还在七八千亿，6月略多；结构上，还会维持当前局面，中长期贷款应该还是起不来。

货币政策应该会中性吧，利率和存款准备金率短期内都不动。央票存量也不多，还是有操作空间的，还不需要上调存准率。假如流动性持续增长，管理层应该会加大公开市场回笼力度，期限长的央票品种也可能会发，以锁定更长期限。

当前经济应该不支持人民币大幅升值了；扩大人民币波幅，现在不是好时机，升值预期强。

--三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师 李刘阳：

M2超预期说明境外资本流入的压力依然比较重，如果要完成控制M2增速在13%以内的目标，剩下几个月央行就需要更紧一些，但目前的经济基本面并不支持央行收紧，所以暂时还是需要维持一定的货币投放量。

观察本外币贷款的具体，我们发现人民币贷款增加较多的是居民户贷款。现在流动性很松，但企业融资成本却不低，调降指标利率的作用可能还不如调低资金市场的短期利率，比如央票或正回购利率。因为有约半数的社会融资属于非贷融资，所以融资成本和货币市场的利率更有相关性。

至于降(息)还是不降，或者什么时候降，就要看二，三季度实体经济的表现如何了。今年年初以来，社会融资一直处于高位，但是制造业因为产能过剩等原因一直表现得较疲软。

但房地产一季度的销售情况还可以，如果能带动开发投资加速的话，中游的需求还是有可能被带起来些的。假设总需求企稳回升，那么货币政策暂时也就不需要调整了。

--申银万国宏观首席分析师 李慧勇:

在所有的数据里面有一个数据是比较重要的，就是M2。M2大幅超预期。和外汇占款大幅增加导致的货币被动投放有关系。由于通膨在低位，增长比较疲弱，从经济需要来讲，货币政策应该保持中性偏宽松的格局。而出现外汇占款大幅流入的现象，我们要做的是疏堵并行，避免货币过多冲击。

疏在于藏汇于民，增加企业和居民走出去。企业对外投资、QDII2等。另外要通过合适的途径降低投资资本收益预期，可以考虑降低利率降低（国内外投资收益）利差，来分流一部分压力。第三可以放开汇率浮动范围，形成有涨有跌的预期。

降息不好说，它(央行)怎么想怎么做，可能是个政治决策。作为理性分析能够按照上述三项去做，肯定能够分流货币压力。

--南京银行金融市场部研究员 张兰：

贷款数据还好，和市场预期的差不多。社会融资规模环比下降可能跟表外理财的管理加强、清理非标的融资项目有关。另外4月发债量也少了，债市的监管风暴没有结束，企业发债的发行规模下来了，中长期贷款占比超过50%，票据融资增长的比较快，结构还算中规中矩，外汇贷款增加还是比较多，还是和套利资金有关，赌人民币升值。

在货币政策上，应该还是会维持目前的节奏，公开市场保持操作力度，该对冲就对冲，而利率政策上，是否会降息有较大不确定性，目前来看时机并不是很好，但如果选择降息，不对称降息的可能性更大，降贷款利率不降存款利率，可能是更合理的选择。

--广发银行高级交易员 颜岩：

4月M2同比增速继续保持较高位置，远高于13%的目标，结合近期外管局和央行政策的调整，我们认为货币政策在数量调控方面会继续保持适当力度，对冲过剩的流动性还是政策的主要目的。

新增人民币信贷方面基本符合预期，不过此前公布的其他数据显示经济复苏的趋势依然较弱，而且这种慢复苏状态短时间无法改变。但从之前传出中国可能会容忍较低的经济增长速度来看，调整经济结构或是未来重点，所以货币政策应该难见明显放松。

--中国银行国际金融研究所主管 温彬:

3月受季末效应影响往往M2会降些，4月会再反弹点儿，但16%增速还是高了，对未来通胀和货币政策调控空间都有影响。总体来说市场流动性还是比较宽裕的，主要是外汇占款持续居于高位，货币市场投放量较大的缘故。

实体经济还是偏冷，贸易还有一定虚增成分，政策怎么调、要不要调、往哪个方向调都值得深思。去年一季度经济表现弱于预期后，发改委四五月间开始大量批项目，现在又到了这样的时候，目前在政策层面是比较纠结的。

降息也不能解决实际的问题，因为拿到钱的大企业没有那么多地方可投资，往往会以第三方贷款等途径再贷给别人，而实际需要资金的中小企业还是没有钱。未来还是要寄希望于改革。

--南京证券宏观分析师 张文刚：

从4月份的数据来看，高于市场预期，M2增速16.1%,还是比较高，结合当前实体经济发展略显乏力的状况来看，其实货币流动性并未对实体经济提供有效支撑，这无疑就加大了未来宏观经济的泡沫风险。

此外，从信贷数据本身来看，也是增长幅度比较快的。央行刚刚公布的货币政策报告，稳健的基调并未改变，而且提出要保持贷款适度增长，再加上央票的操作，本身也释放了央行货币政策谨慎的态度，由此来看，5月份的信贷规模相对可能会有所缩减。

--民生银行金融市场市场部首席分析师 李志强：

与之前不太乐观的经济数据来看，4月的货币供给增长和信贷增量，还是相对积极和乐观的。货币政策方面，短期内还看不到变化的预兆。但放眼到更长时间，比如说年底前，我觉得降息有必要，但准备金率变动可能性不大。

在降息问题上，从内部环境讲，国内经济增长不理想，金融有稳定经济，防止其进一步下滑的需要；从外围变化来看，降息已经成为一个大趋势，中国虽然在短期性有一定自主性不去跟随，但外围宽松带来的资本流入压力等也不能不考虑。在此情况下，我认为最早今年三季度就有可能见到降息。

至于近期讨论比较多的提高存款准备金率来应对流动性过多问题，我觉得可能性不大。一是公开市场操作还有很多工具，需要继续观察回笼的有效性；二是提准虽是数量型调控，但毕竟是向着紧的方向去的，有点不太符合一直强调的“中性”政策基调。

--国开证券宏观经济分析师 杜征征：

M2的增速比较高，不过新增贷款还是符合预期的，其中企业中长期贷款投放占比较上个月几乎没变化。央行昨天发布了一季度货币政策报告内容可看出经济弱复苏，但未来通胀存在压力，所以货币当局要保持货币环境的稳定。

本周央行重启央票发行，亦或是在经济和通胀两难境地中，比较稳妥的管理流动性的举措，目前看，我们还不认为这是一种紧缩政策。预计短期降准、降息可能性都不大。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

从M2的增速看明显加快，且新增人民币贷款亦不算低，一方面支持实体经济发展货币投放明显加快，同时也与跨境资金流入导致基础货币投放增加有关。且结合4月份的其它经济数据，虽然经济不是很好，但复苏格局基本确立，“至少没有向恶化的方向演变。”预计货币政策短期松动的可能性并不大。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

货币增长再超市场预期，显然是热钱流入的结果。在防风险和调通账预期的政策主导下，信贷适度增长的意图得到了认真贯彻，信贷增长基本符合市场预期。

伴随货币当局对热钱监管力度的加强，以及在公开市场上操作力度的加大，未来货币增速会缓慢回落。

由于信贷增长比较缓慢，热钱推动的货币增长难以很好的贯通到实体经济领域，货币增长对经济作用并不能得到体现，反使资产领域泡沫持续，货币分布更不合理，货币调控难度加大。

在信贷得到控制情况下，非银行融资市场发展较快，脱媒化现象发展较快，市场发展初期过快发展常有风险过快积聚现象开始出现。随监管对风险的重视，未来增速或放缓。

**相关背景**

--其他国家轮番降息，中国经济复苏迹象不明，内忧外患导致中国央行只能静观其变。其最新货币政策报告表示坚持稳健货币政策不变，对通胀的措辞则略有缓和。同时，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，并关注企业杠杆和地方政府负债。

--中国国家信息中心预计，较宽松政策和换届效应等因素，将支持二季度中国经济稳步小幅回升至8%，基本接近现阶段潜在增长水平。货币政策应坚守“稳健”，总体保持“中性”，根据外汇占款变化、市场资金需求变动等方面的情况，灵活运用公开市场操作工具，保持银行间市场流动性合理适度。

--中国央行官员周一对路透表示，是否调整利率不是单一因素决定的，必须要综合考虑物价、经济活力和流动性三方面的因素；而利率市场化也是降低企业融资成本的一种手段。

--随着越来越多外国央行出台宽松政策，坚挺的人民币正引发热钱滚滚而来。为对冲被动增加的流动性，中国央行周四重启了睽违近一年半的央票发行，规模为100亿元期限三个月，发行价格99.28元。

--虽然食品价格上涨推高中国4月CPI，但涨幅基本在市场预期之中，通胀仍不构成当前中国经济的威胁；而工业品价格的持续回落再度暴露需求面偏弱的问题，为国内经济复苏蒙上阴影。(完)

(发稿 中文新闻部；审校 黄凯/张喜良)

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