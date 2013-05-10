资本流入等推高4月中国M2增速 资金支持经济在量更在质（更新版）

* 源源不断的资本流入等推高了4月M2增速

* 资金支持经济在量更在于质

* 货币政策中性趋松的市场预期有所抬头

* 主流预期短期内加强公开市场资金对冲

(新增分析师评论)

路透北京/上海5月10日 - 以人民币贷款为代表的中国4月社会融资继续支撑实体经济的增长，源源不断的资本流入等则推高了M2增速。为扶持经济增长，央行货币政策中性趋松的预期有所抬头，然短期内加强公开市场资金对冲仍是市场的主流预期。

“在所有的数据里面有一个数据是比较重要的，就是M2，”申银万国证券宏观首席分析师李慧勇称，“M2大幅超预期，和外汇占款大幅增加导致的货币被动投放有关系。”

交通银行金融研究中心研究员鄂永健并表示，4月货币供应数据的同比大涨，与当月存款逆季节性走强亦有一定的关系，“以往单季第一个月，有时存款会减少上万亿，4月才减少了千亿。”

中国人民银行周五公布数据显示，4月末广义货币供应量(M2)同比增长16.1%，高于路透调查中值15.5%；人民币存款当月减少1,001亿元。

数据并显示，初步统计，4月社会融资规模为1.75万亿元，同比多增7,833亿元；当月新增人民币贷款7,929亿元，略低于路透调查中值8,000亿元。

**资金支持经济在量更在于质**

路透统计显示，4月新增人民币贷款中，中长期贷款的占比为51.28%，较上月的39.73%有所抬升。

鄂永健指出，个人中长期贷款增长较多比较符合预期，前期楼市成交量回升，住户贷款随之增加；对公贷款中，企业中长期贷款融资需求仍不强。总体来看，中长期贷款占比说明实体经济还不是太好。

不过，他也表示，社会融资总规模还是可以的，延续了之前的趋势，对经济的支持力度还是有的；传统信贷的部分经济支持作用，正在被非信贷融资取代。

上海证券首席宏观分析师胡月晓则称，热钱推动的货币增长难以很好地贯通到实体经济领域，货币增长对经济作用并不能得到体现，反使资产领域泡沫持续，货币分布更不合理，货币调控难度加大。

“实体经济还是偏冷，贸易还有一定虚增成分，政策怎么调、要不要调、往哪个方向调都值得深思。去年一季度经济表现弱于预期后，发改委四五月间开始大量批项目，现在又到了这样的时候，目前在政策层面是比较纠结的...未来还是要寄希望于改革，” 中国银行国际金融研究所主管温彬称。

中国央行周四发布2013年第一季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，增强政策前瞻性、针对性和灵活性，统筹考虑稳增长、控通胀、防风险，把握好货币政策调控的重点、力度和节奏，保持价格总水平基本稳定。(完)

(发稿 曹巍浩；审校 张喜良)

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