中国10月信贷创年内新低 但M2增速居高不下

* 中国10月新增信贷5,061亿元，创年内新低

* M2增速仍居高位，完成年度目标有难度

* 金融市场资金紧平衡，亦影响社会融资规模

* 货币政策料继续中性偏紧

采写/上海/北京中文部；撰写/李宏薇

路透上海11月11日 -中国金融机构10月份新增信贷创下年内新低，而同期M2增速依旧在14%上方徘徊。业内人士认为，从此前央行调控情况，结合现有经济形势来看，至少在年内，货币政策维持中性偏紧的可能性较大。

央行数据显示，10月新增人民币贷款5,061亿元，低于此前路透6,000亿元的调查中值，亦为年内新低。当月末广义货币供应量(M2)同比增长14.3%，与路透调查中值一致。

与以往多将重点放在央行对信贷调控来简单判断金融数据相比，今年下半年，市场对银行同业或“非标”业务的压缩，以及货币市场流动性紧张等更多被提及。

交通银行金融研究中心研究员徐博表示，在央行提到信贷扩张压力较大，强调要规范同业业务和降杠杆后，其判断四季度各行的信贷投放计划会偏少。

“不过10月当月信贷压缩过于明显，四季度信贷投放可能会是先紧后松，12月份信贷会略有好转，但整体第四季度的信贷增速是趋缓的状况。”他指出。

此前公布的中国10月宏观经济数据几乎均落入市场预期之中，通胀小幅上升但仍受控，投资和消费基本持稳，工业则略微改善，延续三季度以来经济企稳之势。

至于未来的货币政策，预期维持中性偏紧的预期强劲。

中信建投证券宏观分析师王洋表示，结合此前已公布的其他经济指标，中国经济复苏还在延续，在此情况下，货币政策方面央行应该还是会维持一个中性偏紧的取向，以达到实现经济结构调整的目的。

广发银行高级交易员颜岩亦认为，当前M2增速依然较高，基数较低导致其增速很难快速下降，“考虑到M2的控制难度较大，预计央行会继续保持稳中偏紧的思路。而鉴于实体经济目前运行情况良好，不排除会在公开市场采用正回购等方式继续进行微调。”

除再次停止公开市场逆回购操作外，即使银行间债市和国债期货目前哀鸿遍野，但央行稍早仍坚定地宣布继续进行三年央票到期续做，且续做比例达到空前的100%。

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**M2增速难达13%的年度目标**

除了双双回落的信贷和社会融资，10月M2增速维持在14%以上高位也备受关注。业内人士认为，近期外汇占款趋势性回升，而央行在公开市场回笼资金工具又未启用的情况下，M2增速达到13%的年度目标存在难度。

今年前五个月，M2月度增速维持在15%-16%水平，6月末因“钱荒”因素，突降至14%，但此后略有反弹。

王洋指出，从绝对增速来看，10月逾14%的水平依旧较高，近期外汇占款回升功不可没。而从趋势向好的外占来看，未来该因素有望继续导致央行提供更多基础货币，不利实现年度目标。

在6月和7月外汇占款意外出现减少后，8-9月该数据分别为近300亿和逾1,200亿元，回升趋势明显。此外，因人民币升值预期不改，市场对未来外汇占款增量相对乐观。

兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽也指出，预计11和12月，贷款和融资规模都跟10月差不多。全年信贷9万亿元左右，M2控不到13%，能到13.5%就很好。要控制M2，管理层肯定会通过各种办法去金融机构杠杆。

不过，不少业内人士提及的去杠杆和压缩银行同业业务，也增加市场对可能造成的推升实体经济融资成本，以及潜在金融风险的担忧。

王洋表示，近期金融市场资金和现券收益率的波动增加，如果这种情况不能得到有效控制，从融资规模和资金成本角度来讲，对经济会有偏负面的影响，潜在的金融风险也不可忽视。

此前路透分析师钟华也撰文指出，中国央行不断释放中性偏紧的货币政策信号，及银监会拟规范同业业务讯息的双重压力下，债市收益率重新掉头向上，并多创历史新高。但这不是一个好兆头，或预示着明斯基时刻正在加速到来。

当然，上有对策下有政策，市场和监管的博弈总是在进行中。正如澳新银行中国经济师周浩所言，暂时压缩的非标类业务未来仍有可能反弹，同步引致货币供应量有反弹压力。(完)

(审校 曾祥进)

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