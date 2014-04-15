中国M2增速创新低凸显资金缺口 货币政策大幅放松暂难期

* 受去年高基数等因素影响，3月M2增速创新低

* 3月资金需求增速仍明显高于供给，资金缺口仍不小

* 资金缺口助益“调结构”同时，也会增大“稳增长”的风险

* 货币政策尚难大幅放松，财政和信贷可考虑加快投放节奏

作者 曹巍浩

路透北京4月15日 -受去年高基数、影子银行监管效果显现等因素影响，中国3月M2增速创出有数据以来新低，同时，社会融资规模同比回落但仍不低。资金供求两端的增速，需求端仍明显高于供给端，进而继续推动着实体经济“调结构”。

然而，资金供求两端增速的不同导致缺口仍不小，势必会对经济增长造成压力，进而导致风险趋增。分析人士多预期，财政政策等未来需要有更多的扶助，货币政策明显放松的空间暂有限，更多地只能是微调。

“M2年度增速官方目标是13%，这与7.5%的经济增速是相对应的，“兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽称，“当前增速只有12.1%，与目标相差0.9个百分点。这个数值可以简单视作当前经济增长所需资金缺口的指标，缺口还是不小，会影响到经济增长。”

“焦点在于政策怎样应对，力度和效果如何。”中信建投证券宏观分析师王洋称，“稳增长政策更倾向于多元化，而不仅仅局限于货币政策。因此货币政策预计会继续以静制动。在加强保障房以及铁路等方面投资同时，信贷会提供一个融资方面的保障。但降准、降息之类的大动作出台可能性不大，即使是未来流动性转紧，也可能通过逆回购予以补充。”

中国央行周二公布数据显示，3月新增人民币贷款1.05万亿元，稍高于路透调查中值的1万亿元；3月末广义货币供应量(M2)同比增长12.1%，低于路透调查中值13.0%。

此外，2014年3月社会融资规模为2.07万亿元，比上月多1.13万亿元，比上年同期减少4,794亿元。中国国际金融公司固定收益报告提供的数据显示，3月份社融余额同比增速从上个月的16.9%降至16%。

新华社周二援引中国央行官员称，全年M2增速将走出前低后高的曲线，预计增速将达到13%左右。

中国M2及新增贷款图表，请点选 link.reuters.com/fyj58v

**资金缺口料增大稳增长风险**

资金供给增速明显不及需求，就此形成资金缺口；缺口在助益“调结构”的同时，也会增大“稳增长”的风险。

国海证券债券及宏观研究员黄诗诚预计，二季度货币和社融增速可能维持目前较低的增速，未来经济增速仍有下行压力。

从资金供给角度看，3月M2增速较2月明显回落。分析人士总结出的原因有：（一）去年基数较高；（二）相关监管机构限制同业业务，以信托贷款为代表的非标业务占比萎缩；（三）利率市场化对存款的分流方兴未艾；（四）人民币双向波动致外汇占款有所减少。

兴业银行资金营运部宏观分析师肖丽对3月外汇占款则有不同意见。她表示，3月货物贸易项下跨境人民币结算新增4,279亿，创历史新高，这可能导致3月外汇占款读数依然不低，但主要是跨境结算流到离岸市场，对境内在岸市场的人民币存款依然是负向贡献。由于M2统计境内人民币存款，因此出现外汇占款不低，但M2同比大幅走低的情况。

供给期限上，中长期信贷较去年同期多增。从资金供给分项来源看，一些中长期融资需求回到表内，传统贷款贡献有所提升，委托贷款等非标受监管约束，占比趋历史较低水平。供给增速的下降，一定程度上可以理解成信托类贷款等受限后，部分需求转向债券发行，然后者的获得效率不及前者。

南京银行金融市场部研究主管黄艳红称，社会融资经过前期调整后，信托贷款和票据等泡沫已经挤压掉了，社会融资的改善主要还是靠贷款途径支撑。

就此，东莞银行金融市场部分析师陈龙称，当前的背景下，贷款是企业唯一倚重的对象。这与管理层所倡导的降低融资成本、提高直接融资比例的初衷相背，未来会在这两方面有一些改革和操作。

兴业银行资金营运中心的数据显示，3月以委托和信托贷款为代表的非标分项，占单月社会融资总规模的比例为16.1%，创2012年以来的最低；而信托贷款单项的占比为4.6%，创出2012年8月以来的次低。

中金报告称，股份制银行年初以来普遍对非标业务增量有所压缩，一方面是监管趋紧，另一方面是银行风控要求趋严，但一些银行仍有一些创新型业务，导致3月份增量还不算太低。但这些创新型业务也阶段性面临监管加强的压制，预计二季度非标业务增量仍维持低位甚至进一步走低。

从资金需求方面看，3月社会融资规模同比回落，固然有经济疲弱后需求减少的因素，信贷政策等亦有限制。但总量仍在2万亿元以上的较高水平，当月新增人民币贷款亦略超预期，表明融资需求尚未见明显减弱。

“新增信贷不算低，过一万亿了，一方面融资需求还在，银行放贷以及通过表外融资的动力也在，”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称。

**货币政策放松空间有限**

毋庸置疑，资金缺口的存在，定将加大经济增长压力。路透访问的十数位市场分析人士多数预期，货币政策大幅放松的空间有限，财政和信贷政策均可考虑加快投放节奏，其间加大对棚户区改造等民生项目的定向支撑，“稳增长”中不忘“调结构”。

肖丽并表示，从最近出台的政策看，信托融资将继续少增，预计地产销售及投资将受拖累。中金报告则指出，3月M1增速有所回落，居民存款向企业存款转移放缓，与目前居民消费疲软，居民购房量下降有关，这表明企业的现金流阶段性恶化。

华宝信托宏观分析师聂文则称，实体经济的资本面偏紧。预计这种情况会持续到二季度末，只有实体经济出现非常大的下滑，央行政策略有放松后，才可能有所改善。现在的风险在于如何解决实体经济的资金来源问题，避免系统性违约事件的发生。

值得注意的是，实体经济流动性的紧张，与货币市场的宽松形成了鲜明的对比。

聂文并称，货币市场利率相较去年处在较低水平。大家不再敢把大量资金投向房地产和地方政府相关项目，市场大势未明确之前，资金都滞留在货币市场；一季度前半段资金流入也比较多，央行也通过公开市场引导了资金利率，都导致了货币市场的宽松。

安信证券宏观研究员尤宏业进一步指出，鉴于二季度整个经济继续恶化的概率偏大，预计流动性依然相对宽松。

与此相对应的债券策略，黄诗诚认为，资金面仍可保持宽松局面，数据短期对债市偏利好；但后续财政稳增长的力度可能继续加大，需求回升也很可能先于货币政策微调，流动性仍有转紧的可能，债券收益率暂时仍没有趋势性下行的动力。

故部分市场机构选择的策略是，配置高收益债，交易高等级债。套利加杠杆操作的想法再次在一些机构中盛行起来，不过“控风险”的大旗下，信用风险偏好尚不高。

中国银行间市场现券周二稳中偏暖，利率互换(IRS)跌幅更大一些。市场人士表示，3月广义货币供应量(M2)增速较上月明显回落,抵补了正回购操作量不小所造成的冲击，加之市场流动性仍非常宽松，一二级市场收益率继续趋于下探。

当前银行间流动性的宽松更多的体现为风险偏好下降后的非典型性宽松，资产中长端和实体经济融资成本并不低，故市场上近期通过定向购买资产、借此降低融资成本的呼声亦不小。

中金报告即建议，需要放松对资产端扩张的约束（如考虑放松信贷额度，阶段性对非标限制减弱以及推动非标转标），负债端也需要考虑增加存款以及银行的主动负债管理工具（例如增加国库现金存款招标，开发银行针对居民和企业的大额存单等）。在这些放松尚未体现前，货币政策可以考虑对中长端资产进行定向放松，适度控制中长端利率。(完)

(集体采写 路透中文新闻部; 审校 林高丽)

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