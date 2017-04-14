焦点：表内收缩致中国3月M2增速创八个月低点 去杠杆延续政策基调难改

采写 上海/北京中文部；撰写 侯向明

路透北京4月14日 - 受到MPA（宏观审慎评估）考核约束下表内业务收缩以及楼市调控导致房贷增速放缓的影响，中国3月M2同比增速不及预期并创下去年7月以来最低；不过社融规模较上月大增，表明实体经济融资需求仍然旺盛，惟在信贷受限情况下，非标融资大增。

分析人士认为，房地产贷款虽仍处高位但在严格的限购条件下难以持续，加上同业业务监管增强，未来M2和社融增速仍大概率回落；在基本面回暖以及金融去杠杆趋势下，央行货币政策易紧难松，稳健中性仍是主基调。

中国央行调查统计司司长阮健弘表示，M2同比增速回落的原因包括商业银行表内资金对资管产品的投资规模收缩，以及包括房贷在内的部分贷款增速有所控制；此外基数原因以及商业银行债券投资规模下降亦是导致M2增速回落的原因之一。

“宏观审慎评估以及监管抑制空转套利，对商业银行表内资金投向产生了一定影响。”她并称，“M2增速平稳回落，反映了稳健中性货币政策的落实和对金融机构加杠杆行为监管的加强，有利于减少资金在金融体系内部的传递链条和滞留时间。”

她在一季度金融统计数据发布稿中指出，目前M2增速与经济增长总体上是相适应的，未来央行将继续实施好稳健中性的货币政策，为稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险营造适宜的货币金融环境。

中国央行周五公布，3月新增人民币贷款1.02万亿元，低于此前路透1.25万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.6%，亦低于路透调查中值11.1%，并创去年7月以来八个月新低。

3月中旬以来，全国楼市迎来了新一轮调控。央行公布的数据并显示，3月末人民币房地产贷款余额同比增长26.1%，增速较去年末回落0.9个百分点；同时一季度的房地产开发贷款和个人住房贷款余额同比增速亦分别较去年末回落0.9个和1.1个百分点。

央行并公布，3月社会融资规模增量为2.12万亿元人民币，比上月多1.03万亿元；一季度社会融资规模增量为6.93万亿元，比上年同期多2,268亿元。此外，一季度企业中长期贷款新增2.67万亿元，同比多增5,997亿元。

“社会融资规模、企业中长期贷款等指标同比多增，反映出金融对实体经济的支持力度不减。”阮健弘指出。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮亦称，企业中长期贷款与历史横向比较，仍然是较为理想的增长，表明实体经济的融资需求并不差；但融资结构表内占比有所减少，或许表明因银行表内额度紧张，企业被迫转向表外融资。

一季度社融结构出现明显变化。据中金公司统计，一季度非标融资在新增社融的占比从2016年的11%提升至20%，且债券融资明显下降；此外，由于表内信贷监管趋严，一季度压缩表内票据1.08万亿元，表外票据扩张6,800亿元。

在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。

中国月度新增贷款和M2增速图表 tmsnrt.rs/2osGFJL

**货币政策取向难改**

在MPA考核进一步趋严的情况下，表内信贷收缩，而高涨的融资需求导致表外融资大幅提升，进而表明经济并未明显走弱；此外，同业业务监管政策近期频出，表现金融去杠杆仍在路上，货币政策基调难改。

海通证券宏观研究团队点评认为，货币政策短期难再宽松，在金融去杠杆的大背景下，同业存单纳入同业负债，MPA从严监管等政策或随时到来，也意味着货币紧缩预期很难消除。

该团队并称，由于外占下降等原因，银行超额准备金持续下降，据测算2月超储率已降至1.4%的历史最低值，而3月下旬以来央行持续净回笼资金，货币市场资金整体偏紧。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，3月末中央银行口径外汇占款余额为216,209.5亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少546.91亿元人民币。

刘东亮亦表示，金融数据显示实体经济融资需求依然热络，经济暂未见到降温迹象，但M2持续减速，既有可能带来宏观指标上的压力，也有可能加剧金融机构扩张负债的压力。

“不过在现有宏观局面下，预计央行没有动力改变现行稳健中性的货币政策取向，金融去杠杆仍会徐徐推进。”他说。

国务院发展研究中心金融研究所的王洋称，从近期公布的外汇储备等情况来看，外汇占款减少的压力有所减轻，结合较为稳定的经济形势，货币政策发生变化的可能性和必要性都不大。

“但是监管层强化风险管理引发的市场化利率上行，以及对实体经济融资成本的影响，可能不利后续经济基本面。即使美国已经处在加息通道，若下半年中国经济出现下行风险，货币政策预计会相机微调。”他补充道。

中国银监会强化银行业全类型风险防控之时，各地银监局正在开展“监管套利、空转套利、关联套利”三套利现场专项检查。三位消息人士周一稍晚透露，是次检查业务范围均为2016年末有余额的各类业务，必要时可以上溯或下延，以全面摸清银行业高杠杆多嵌套长链条等风险。

中国国家统计局周三公布的3月居民消费价格指数和工业生产者出厂价格指数(PPI)均符合市场预期。其中，CPI温和上涨，但受食品价格下降影响，仍在低位运行；而PPI在持续上涨后终于也显出疲态。

中国央行副行长范一飞在周四召开的2017年金融稳定工作会议上称，将重点防范跨行业、跨市场的交叉性金融风险，着力丰富和完善维护金融稳定的工具箱，强化央行的金融稳定职能。

人民日报周一刊文称，现阶段中国应重点强调结构性改革和长期的战略调整，不能过度依赖货币政策；市场各方对于货币政策的态度，需要理性回归。 （完）