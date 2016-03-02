中国今年M2增速目标设定在13% 通胀率预计为约3%--消息人士

路透北京3月2日 - 消息人士称，中国将今年的广义货币供应量增速目标设定在约13%，这表明在痛苦的经济转型或造成数百万工人失业的环境下，货币政策有可能进一步放松。

高层领导人已经承诺采取“供给侧结构性改革”来应对产能过剩和“僵尸企业”问题，并预计将更多依靠财政刺激措施，以避免经济硬着陆。

“M2增长13%足以保持短期内流动性充裕，但今年晚些时候增速或许会加快，因央行可能会进一步放松政策，”一位消息人士表示。

据数位知情人士，中国共产党几位最高领导人在12月的中央经济工作会议上批准了今年的货币增速目标，预计总理李克强将在周六开始的中国人大会议上公布这一目标。

消息人士还表示，今年的通胀率预计在3%左右，比2015年的实际通胀率高出一倍多。

国务院新闻办公室未回复相关的置评请求。货币供给增速目标需要作最后的修正，之后才会提交给人大批准。(完)