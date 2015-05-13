中国4月M2增速创新低融资需求仍弱 政策放松步伐将持续

路透上海/北京5月13日 - 中国4月末广义货币供应量(M2)增速时隔三个月后再创历史新低，或因资金外流压力以及贷款需求不旺；而当月新增人民币贷款跌至年内低点，显示实体经济有效融资需求仍弱。

分析人士并认为，4月宏观数据的全面低迷，显示经济基本面压力仍相当大，政策持续放松的步伐依旧不会停止，除了更多的降准降息外，进一步创新政策工具加快政策传导，有效降低融资成本仍有操作空间。

“M2大幅回落并创历史新低，反映的问题比较严重，说明实体经济活力进一步下滑，结合中午公布的宏观数据，预计5、6月份的经济走势有相当压力。”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称。

他表示，由于一季度信贷投放高峰已过，4月信贷数据出现回落倒也在情理之中，但在稳增长任务艰巨的阶段，4月的信贷投放难以令人乐观。

他并谈到，其中居民户中长期贷款较3月减少，似乎显示地产新政在4月对楼市的刺激作用有限，也可能是办理贷款环节较长，许多个贷尚未落地，有待观察；但企业户中长期贷款仅有2,776亿元，大幅回落到去年下半年较为低迷的状态，表明企业投资动力不足的问题没有改观。

央行周三公布数据显示，4月新增人民币贷款7,079亿元，低于此前路透9,030亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.1%，创出历史新低，路透调查中值为11.9%。

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**仍需多管齐下降低融资成本**

民生银行金融市场部首席分析师李志强指出，M2增速过低可能有两方面原因：一是实体经济融资需求不旺，二是资金外流。结合此前公布的其他数据，货币政策方面还是会有降息和降准，并有必要保持今年以来几乎一个月一次的频率。

澳新银行中国经济师周浩表示，一季度贷款放的太猛，而五大行一季度的坏账率也上升的比较快，银行心态也会比较谨慎一些；而资金都去股市了，有点“脱实向虚”，“总的来说，货币政策继续宽松是肯定的，还是看二季度降息一次，降准的概率也大幅度上升。”

中国央行自去年11月22日时隔逾两年后重启降息以来，今年又两度降息并两次降准，最近的降准为4月20日起并普降金融机构存款准备金率1个百分点；之后5月11日起，再度下调存贷款基准利率，此次降息后，一年期贷款基准利率创逾20年新低。

刘东亮还认为，偏弱的融资将加剧实体经济下行压力，进一步宽松不可避免，在经历大幅降准后，流动性已经出现明显改善，来自流动性的宽松要求并不强烈，但如何重启实体经济的融资兴趣值得研究。

他谈到，实际利率高企是症结之一，这加剧了企业融资的负担，持续的降息会按节奏推出，但在利率市场化加速推进的环境下，银行负债端成本下行有限，因而资产端收益要求压力不减，如何降低银行负债成本，将是央行下一阶段的重点。

招商证券宏观团队预计，央行出招将地方债纳入央行抵押品范围，货币政策积极配合财政政策，推进地方债务置换，也是希望减轻债务负担和偿还压力，恢复地方政府再融资能力，提升银行贷款能力。除价格工具之外，央行仍会积极使用公开市场操作和各类创新型数量化工具，引导实体经济进一步降低融资成本带动总需求回暖。

在中国今年首批地方债延迟发行逾半个月后，监管层终于抛出方案以助力地方债置换扬帆启航。地方债置换未来将引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围。此举将提高地方债流动性，提升商业银行积极参与意愿，并有助打通地方政府融资渠道。

央行数据并显示，4月社会融资规模增量为1.05万亿元，分别比上月和去年同期少1,881亿元和4,488亿元。(完)

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(发稿 上海/北京中文部；撰写 边竞；审校 张喜良)

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