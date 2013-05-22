中国稳定经济应避免走信贷扩张老路

* 中国M2占GDP比例超过200%

* 高货币化成因复杂

* 稳经济应避走信贷扩张老路

作者 沈燕

路透北京5月22日 - 中国广义货币供应量(M2)占国内生产总值(GDP)的比例已超过200%，使得货币是否超发的争论一直难以平息，而高货币将给中国经济带来怎样的影响亦成为关注焦点。

周三在北京中国国际经济交流中心举办的论坛上，包括央行官员和学者分别对中国的高货币成因给出了不同的理由，对中国经济的影响也是见仁见智，但其中的隐患仍不得不防，当务之急是要改变经济增长方式，避免再走经济一下滑就依靠投资+信贷扩张的“老路”。

“首先强调一个概念就是，M2/GDP的上升这个现象本身最重要的还是金融货币深化的过程，中国支持生产发展的机制主要靠的是银行机制，靠的是间接融资的体系。在这个过程当中，金融资产的扩张的另一面就是货币扩张。”中国人民银行研究局局长纪志宏称。

他进一步分析指出，高货币与中国经济发展的模式也相关，国家过度依靠投资，在其他融资不发达的情况下，特别依赖于信贷扩张。这种生产方式导致长期以来中国货币供应量都是略高的。

此外，中国的高货币还有一些其他的因素，比如储蓄率高，社会保障体系、预防型储蓄等。

中国4月末M2余额103.26万亿元人民币，同比增速意外创下两年高点至16.1%；而中国2012年GDP总值约52万亿元。中国今年M2增长目标为13%左右，央行行长周小川此前曾对此表示，这旨在强调货币供应量不能过快地增长。

纪志宏认为，货币政策的最终的目的是强调物价稳定、经济增长、就业、国际收支的平衡，首要任务就是物价的稳定。而货币供应量只是一个传统的中介目标，在评价货币政策的时候，需要参考和把握包括利率、汇率等中介指标。

中国央行已于2011年起正式统计和发布社会融资规模，用来取代M2作为货币政策的中间调控目标。

“从技术上来讲，将M2占GDP的比重简单的进行国际比较是风险很高的一个事情。因为货币的定义本身很难，”他称，到了一定程度，金融市场上的工具逐步丰富，货币供应量的统计会越来越难，货币的定义也会越来越难。需要用一个转型的角度来看货币政策。

他认为，M2/GDP的研究还需要继续深入。中国的货币供应量或者货币供应量的扩张究竟多少会带来物价的上升，多少会带来经济增长，有非常复杂的关系，而这种关系始终在不停的变化。需要从动态的、经济发展不同阶段的特征、经济体制和金融体制的特征、金融结构的背景等来把握，不宜过度简单化。

**高货币的隐患**

尽管从现状看中国高货币尚没有引发高通胀，目前国内物价和经济增速均处于相对稳定的状态，但还是有学者担心高货币对中国经济未来产生的隐忧，可能导致不是通胀就是资产债务高，贫富分化以及实体经济生产力下降等。

中国4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.4%；1-4月同比涨幅亦为2.4%。而中国年初确定的全年CPI涨幅控制目标是3.5%左右。

中国农业银行首席经济学家向松祚就认为，中国的高货币化与全球高货币化有关，而中国的高货币化主要是2005年开始，2008年金融危机以后是雪上加霜、变本加厉。从2008年到这几年中国M2翻了一倍还多，现在跟GDP的比例已经超过200%。

他分析指出，中国的高货币也导致三个失衡，包括虚拟经济恶性膨胀，货币金融几乎所有的指标都超过实体经济的指标；金融体系信贷资金在货币银行金融体系里内部空转的现象非常严重，以及杠杆率飙升得非常快，包括政府，企业负债上升等等。

“国际货币和高货币造成中国的外汇占款增多的问题，也有我们自己自身的错误，我们政策需要反思的方面，包括2009年应对金融危机的政策，这个药起码有七分毒。”

在政策建议方面，他认为宏观经济政策应该从管理和促进经济增长上，转变为管理和促进转型方面，改变过去的三依靠，即经济一下滑就依靠增加投资，放松信贷和货币的老办法。

不过，中国国际经济交流中心经济研究部副部长张永军的分析结论则没有这么悲观。他认为，中国的高货币化与流通成本占GDP比重较高有关，因为流通效率低下，使得流通领域的货币总额也非常大，商品用于流通的货币需求比较多。

他认为，导致中国M2占GDP比例较高最重要的原因是经济结构和金融结构的问题，因此加快转变生产方式，扩大消费就很迫切。同时要完善金融体系，调整金融结构，发展各种金融产品和金融市场。

“经济效率和金融运作的效率都能够得到提高的话，我们国家M2和GDP的比例可能会看到不再上升甚至是出现下降的过程。”张永军称。(完)

(审校 张喜良)

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