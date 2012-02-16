中国M2目标下调显紧平衡之意 调控力度难见实质放松

2011年3月22日在北京拍到的人民币图片。 REUTERS/Jason Lee

* 公开市场连续三周净回笼,本周规模缩至90亿元

* 资金紧致正回购操作缩量,央票发行继续缺席

* 央行调降今年M2增速目标至14%

* "紧平衡"有望成为今年货币政策主基调

* 调控力度难见实质放松

路透上海2月16日电---虽然中国政府表示宏观政策将从一季度起预微调,但从今年广义货币供应量(M2)增速目标降低2个百分点至14%看,"紧平衡"仍有望成为央行今年货币政策主基调,调控力度料难实质放松.

业内人士并称,公开市场央票的持续停发,以及正回购适时缩量,应是央行为抚平短期略紧的资金面而灵活为之.如果市场流动性恢复平稳,央票发行等例行操作有望重启.

中国央行周三发布货币政策执行报告称,2012年广义货币供应量(M2)增长目标为14%,虽较去年实际增速13.6%略有增长,但与2011年央行设定的当年16%左右增速目标相比,回落2个百分点.

民生银行金融市场部首席经济学家李志强认为,公开市场停发央票、减少正回购操作规模,仅是央行为"熨平短期资金波动,但从中期看,(货币政策)还是一个'紧'的思路."

兴业银行首席经济学家鲁政委撰写的报告也指出,从央行设定的M2目标增速、对增长谨慎乐观,以及对通胀仍持警惕的言论看,货币当局还没有打算对政策取向作多大调整.最终政策仍将是"紧平衡".

本周稍早中国国务院总理温家宝表示,今年1月份和一季度的经济状况值得关注,宏观政策预调和微调从一季度就要开始.他并强调,促使房价合理回归不动摇,政府调控不能松.

不过有分析师强调,从另外一个角度看,今年14%的M2增速目标,较上年实际增速13.6%有所增长,因此这个"紧"是相对的,具体到今年新增信贷等指标上,增量仍会高於上年.

央行公开市场连续三周净回笼,本周净回笼量90亿元人民币,上周净回笼440亿元.本周一年期央票连续第七周停发,三个月品种亦缺席近两个月.具体操作上,仅进行了28天和91天期两次正回购操作,金额分别为60亿元人民币和100亿元,利率均走稳.

**央行灵活调控空间大**

具体到政策执行过程中,业内人士认为,通过对央票发行和正回购操作规模的控制,甚至再根据需要进行逆回购操作等,央行在灵活调控方面有很大空间.

另外,因未来中国经济增速、通胀压力,以及国际形势都有一定不确定性,中国央行仍有可能根据需要相机抉择,不排除政策执行过程中仍有变数发生.

华南一银行固定收益分析师指出,近日资金面收紧情况下,央行公开市场操作"减量"而未停止运转."可能与1月份CPI较高有关,说是(政策会)紧平衡,未来尺度还需观察."

中国1月居民消费价格指数(CPI)意外反弹,同比上涨4.5%,较上月的15个月新低回升,并终止此前连续五个月回落态势.路透调查此前预期为4.1%.

银行间资金市场质押式回购近日连续上涨.今日早盘隔夜和七天期品种更是跳涨.因中小金融机构补交准备金和新股发行双重冲击尚未过去,央行春节前所做定向逆回购资金到期、企业缴税等因素或又来袭,市场流动性很紧张,加大资金拆入难度.

央行1月初称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.

此前多数时间央行公开市场操作方式是:周二发行一年期央票,及28天期正回购;周四发行三个月和三年期央票,以及91天正回购.在具体操作中,一般每周央票发行时间相对固定,正回购则视需求而定.另外,三年期央票的发行频率不如一年和三个月品种有规律.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 60

(周四) 100

央票到期 70

正回购到期 --

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净回笼 90 (完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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