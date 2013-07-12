中国6月末M2增速创年内低位 受资金空转减少等带动

* 中国6月末M2增速明显回落，创年内低位

* 或受资金空转现象减少、外汇占款增速放缓等带动

* 短期内政策的方向料不会有明显改变

(新增分析师观点和更多背景)

路透北京7月12日 - 中国6月末广义货币供应量(M2)增速明显回落，创年内低位，或受资金空转现象减少、外汇占款增速放缓等因素带动。业内人士指出，M2增速向全年13%的目标靠拢为监管层所乐见，且当前货币政策的有效性得到验证，短期内政策方向料不会有明显改变。

中国央行周五公布数据显示，6月末广义货币供应量(M2)同比增长14%，路透调查中值为15.2%，创六个月来新低，此前低位为去年12月的13.8%。

“M2同比增速下降明显，和六月债市整顿、货币市场资金飙升等有较大关系，贷款投放进度放缓，同业资产调整、票据业务清理、资金空转现象减少，带动M2开始和央行的调控目标接近。”南京银行金融市场部研究主管黄艳红称。

她并称，接下来央行应该会做更细的文章，前六月的清查仍会继续，从盘活货币存量角度看，监管层会更主动去引导贷款投向，通过监管等手段推动商业银行改善期限错配等问题，而货币政策方面应该会维持稳健。

今年上半年中国经济增长持续乏力，实体经济需求偏软，融资的内生性增长动力明显不足，但M2的增速却一直居高不下，远高于政府年初制定的13%全年增长目标，其中4月M2增速达16.1%更创下两年新高。

中信建投证券宏观分析师王洋则表示，6月末M2增速下降，应该主要是反映了外汇占款增速放缓的影响。

虽然截止6月末金融机构外汇占款规模还未披露，不过鉴于此前市场对美联储退出量化宽松的预期有所增强，以及外管局20号文持续作用下，上月中国进出口录得双双负增长，多数机构预期6月新增外汇占款或回落。

央行周五公布数据并显示，6月新增人民币贷款8,605亿元，高于此前路透8,000亿元的调查中值；当月末人民币贷款余额68.08万亿元，同比增长14.2%，高于14.1%的路透调查中值；6月末外汇储备余额则为3.5万亿美元，路透调查中值为3.35万亿美元。

欲浏览中国6月新增人民币贷款和当月末M2增速图表，请点选(link.reuters.com/bab69t)

对于未来的货币政策走向，国开证券宏观经济研究员杜征征表示，预期存款准备金率和利率短期都不会有所调整，不过如果未来经济增长下滑至7%以下的水平，那还是存在宽松的可能性。

“短期看，监管层料主要运用公开市场调节银行间流动性，此前公开市场已经连续三周暂停操作，不过我们认为，随着缴税时点逐渐渡过、15日存款准备金清算到来，下周可能迎来公开市场重启的窗口，央行可以先地量、小量的方式发行一点央票或者正回购，试探市场反应。”他说。

尽管资金面已趋于稳定，但面对近期企业缴税等扰动因素，中国央行公开市场本周仍连续第三周暂停操作。中国经济面临进一步下行风险，稳增长压力加大，不过央行货币政策扩张余地有限，令公开市场延续无为而治。

欲浏览2013年中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/duq59t) （完）

(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)

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