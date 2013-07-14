中国6月M2增速创年内低点 经济下滑短期亦难见刺激政策助力

2011年3月22日在北京拍到的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

* 中国6月M2增速14%，创下年内低点

* 经济下滑但目标仍可达成，短期刺激政策难现

* 央行整肃银行同业业务等，社会融资规模萎缩

采写/上海/北京中文部；撰写/李宏薇

路透上海7月12日 - 今年以来居高不下的中国广义货币供应量(M2)增速，终于在6月出现明显下降，并创下今年以来新低。而在经济增速明确放缓下，政府对实现预期目标仍有信心，在货币政策有效性已得到验证的情况下，料短期内出台刺激措施的可能性有限。

业内人士并称，此前监管层对银行同业业务等的整顿，导致6月社会融资总量缩减，且人民币贷款占比创下约10年新高，显示在政府盘活货币存量要求下，央行对相关领域的细化调控有所加强。

广发银行高级交易员颜岩表示，M2增速下降，应该为管理层乐见，“当前货币政策的有效性得到验证，未来央行的政策不会有明显方向性改变，因此虽然货币供给过多的压力减小，但数量型的刺激也不会出台。”

中国央行周五公布数据显示，6月末广义货币供应量(M2)同比增长14%，路透调查中值为15.2%，创六个月来新低，此前低位为去年12月的13.8%。

中国社科院中小银行研究基地副主任游春补充说，虽然政策预期相对稳定，但结合近期李克强总理的讲话，预计未来在保持货币政策连续性与一致性的基础上，可能会体现出一些灵活性。

国务院总理李克强稍早表示，要统筹推动稳增长、调结构、促改革，完成全年经济社会发展主要任务。要形成合理的宏观调控政策框架，既稳增长又调结构，既利当前又利长远，避免经济大起大落。经济运行处于合理区间，经济增长率、就业水平等不滑出‘下限’，物价涨幅等不超出‘上限’。

不过亦有分析师的看法略有不同。

“因为央行今年还是比较看重‘量’的目标，随着表外业务的收缩，下半年社会融资总规模的量一定会下来，资金需求减弱，也会带动市场利率慢慢下来，这时候，央行放松的条件就具备了。”敦和投资有限公司宏观策略总监的徐小庆称。

至于具体的放松时点，徐小庆预计，应该出现在四季度。

投行中金公司此前发布报告称，近期一系列政策调整已经起到定向宽松作用，在一定程度上会促进资金流入实体经济，而且宏观政策未来数月预计也将依据经济变化而灵活调整，故而短期经济增长下行风险料有所缓解。

中国国家统计局将于下周一公布上半年GDP等重要经济数据，市场正拭目以待。

参看M2及新增信贷图表，请点选(link.reuters.com/bab69t)

**M2增速向目标值靠拢*

尽管中国央行对2013年M2增速设定了13%的目标，但1-5月一直维持在15%-16%的水平，较去年下半年水平明显偏高。6月资金紧张引发的理财回表受限、外汇占款增速开始下降等多重因素，助当月M2增速开始“刹车”。

对于明显超预期回落的M2增速，南京银行金融市场部研究主管黄艳红认为，这和此前央行整顿债市、货币市场资金飙升等有较大关系。另外，贷款投放进度放缓，同业资产调整、票据业务清理、资金空转现象减少，都开始带动M2开始向调控目标靠近。

在财政存款上缴等多重因素作用下，中国银行间债市6月下旬资金面出现异常紧张局面，主要回购利率飙升，最高甚至达到30%的水平。在中国央行连续表态会保证流动性稳定后，目前资金市场已基本恢复正常。

颜岩进一步解释说，6月份存款增速大幅下降应该是M2下降主因。受同期银行间市场资金空间紧张影响，大量的表外资产回表受到限制，导致人民币存款增长不足。

中信建投证券宏观分析师王洋则指出，此前一直担心的外汇占款增速可能下滑，或在一定程度上也影响了M2增长。

中国金融机构全口径外汇占款增量在今年1月攀至近7,000亿元人民币高峰，随后有所回落，至5月已跌到不足千亿的水平。目前央行并未公布6月外汇占款数据，但招商证券最新研究报告预计，6月外汇占款应低于5月，规模区间在-1,000-0亿元，即可能由增转降。

**金融调控细化**

在6月社会融资总量较上年同期大幅缩减的同时，人民币贷款占社会融资比例接近83%，为自该指标公布以来约10年新高。

央行数据显示，6月份社会融资规模为1.04万亿元，比上年同期少7,427亿元。其中新增人民币贷款8,605亿元，占82.74%。今年1-5月上述比例多在40%-60%。追溯往年，多数70%以上高点出现在2008年以前，其中2002年的91.9%为数据公布以来最高。

黄艳红认为，接下来央行应该会做更细的文章，此前对债市及同业业务等清查仍会继续。

“从盘活货币存量角度看，监管层会更主动去引导贷款投向，通过监管等手段推动商业银行改善期限错配等问题，而货币政策方面应该会维持稳健。”她指出。

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳分析说，央行在6月的流动性管理，和其他的配套监管政策，对于非贷融资来说就是急刹车，其中并以票据融资体现最为明显。不过除此之外，其他的非贷融资都基本比较稳定，表明央行的流动性管理具有针对性，没有过多影响到实体经济正常的融资需求。

至于被广泛关注，已暂停操作数周的公开市场来说，多数业内人士认为，短期内主动大量回收流动性的可能性和条件并不充分。

国开证券宏观经济研究员杜征征表示，短期看，监管层料主要运用公开市场调节银行间流动性。在连续暂停操作后，随着缴税时点逐渐渡过、15日存款准备金清算到来，下周可能迎来公开市场重启的窗口，但量上应该不会过大。

“客观地说，下半年央行主动式收紧的可能性非常低，...也可以说，市场利率不回落，以目前央票的发行利率，量是起不来的。”徐小庆也指出。(完)

(审校 曾祥进)

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