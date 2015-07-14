即时观点：中国6月M2及新增贷款优于预期 货币宽松基调不改

路透上海/北京7月14日 - 中国央行周二公布数据显示，6月末广义货币供应量(M2)同比增长11.8%，高于11.0%的路透调查中值；人民币贷款余额同比增长13.4%，略低于14.0%的路透调查中值。

央行数据并显示，上半年新增人民币贷款6.56万亿元。央行此次并未公布6月单月新增贷款数据。路透根据央行此前数据计算，6月新增人民币贷款约为1.27万亿元，明显高于路透1.05万亿元的调查中值。

此外，6月社会融资规模增量为1.86万亿元，比上月多6,219亿元，比去年同期少376亿元；上半年社融规模增量为8.81万亿元，比去年同期少1.46万亿元。

主要数据:

--6月新增人民币贷款1.27万亿元（路透调查中值10,500亿元）

--6月末广义货币供应量(M2)同比增长11.8%（路透调查中值11.0%）

--6月末人民币贷款余额同比增长13.4%（路透调查中值14.0%）

--6月末外汇储备余额为3.69万亿美元（路透调查中值为3.75万亿美元）

以下为市场人士的评论:

--招商证券宏观分析团队：

信贷规模大幅好于预期，反映出政府着力保证信贷资金的供给。不过需要注意的是，信贷结构则继续恶化，企业中长期贷款占比继续下降，票据继续冲量，反映出企业投资意愿依然不足。从贷款结构分项数据来看，对于非金融企业部门，中长期贷款与全部信贷的占比为25%，前五个月平均为38%；票据融资占比为四成，连续第二个月高位；短期贷款的占比小幅回升。对于居民部门，中长期贷款规模连续第二个月上涨，反映出房地产政策松绑对于提高住房按揭需求的拉动作用仍在持续。

6月外汇存款新增186亿美元。A股暴跌、以及希腊事件的不确定性，造成投资者避险情绪变化，增持美元作为安全避险资产，导致国内外汇存款占本外币存款的比重再次上升。

股市暴跌对于经济的负面影响主要体现在下半年，国内经济企稳可能将更加依赖于政府投资的增长。通胀仍处于相对安全的区域，在稳增长的目标下，货币政策预计仍会保持宽松。

--南方基金首席策略分析师 杨德龙：

M2增速比上月上升是正常的；而M1增速偏低，比上月下降。这说明市场流动性比较充裕的，这种充裕主要是经济增速相对比较低迷，实体需求不足。预计未来货币政策还会继续保持相对宽松的状态。央行或将继续降息降准等各种方式向市场释放流动性。

上半年人民币贷款增速有所下降，这与实体经济增速较低，对贷款的需求量下降有关。而存款增速下降和上半年存款搬家有关，股市火爆就有很多存款通过各种渠道流入股市。

今年上半年整个社会融资总量比去年少增了不少，这和今年经济增速相比去年减弱有关，但是股票融资增加比较多，股市比较火爆导致直接融资增加比较明显。

预计下半年市场流动性比较宽裕，贷款增速预计维持现在的水平，不会有太大增长。因为下半年经济会略有回暖，在央行降息降准等宽松政策带动下，经济会企稳，但是很难有大的回升。

--方正证券高级宏观分析师 杨为敩：

从短周期的角度，M2的变化更多来自于贷款派生，本期贷款增速及M2增速同步加快，也印证了资金需求逐步好转。根据资金环境这一前端判断因素，一方面利率处于大体平稳的阶段；另一方面受益于上半年的相对宽松的货币政策以及贷存比口径的重调，货币供给相对于去年下半年出现了一定程度的缓释，资金环境在今年上半年有所改善，而这种改善对贷款情况存在一至两个季度的带动时滞，判断M2和贷款增速的加快在下半年存在持续的可能。

股市近期的下跌对实体资金存在补足作用，另外在贷款这一偏行政化领先指标的带动下，直接融资下半年存在见底回升的可能，这将使得社会融资总额增速目前很可能处于阶段性底部的区间，下半年或将随贷款增速有所回升，从而资金的整体需求或将优于上半年。

从资金供给的角度，除了股市对资金的释放之外，二季度整体货币政策也处于宽松的范畴，更为重要的是，贷存比这一指标的取消使从货币市场向实体经济传导的梗阻明显下降，本期M0的回升也印证了这一点。在中期内货币供给难以对融资情况形成去年四季度那样的拖累，资金成本可能变为判断资金需求更为重要的因素。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

M2和M1变化趋势有所差异。M2增速有所加快，而M1是下降的，是前期央行一系列货币宽松政策产生效果的迹象。

上半年金融数据整体上表现平平，但6月份货币投放有加快的趋势，这与前期采取的宽松措施有一些关系。整体上来看，单从经济层面来说，出口数据或者其他数据来讲都有好转态势，货币政策宽松的空间非常有限。但是鉴于资本市场有可能再次出现波动的形式，为了预防资本市场出现波动，央行有可能还是在货币宽松方面有宽松的可能性。

--中金公司债券团队：

贷款数据超过市场预期 ，但主要还是季度末冲贷款，票据增量超过3,000亿，处于历史高位。居民中长期贷款放量源于5-6月份房地产成交量上升。但企业融资需求无太大改善，央行二季度调查问卷显示企业融资需求处于历史低点。

整体来看，虽然社融和M2超过预期，但有虚的成分，也有股市在6月达到阶段顶峰的成分，股市放缓未来会降低社会各方的融资需求，导致货币增速再度回落。

--民生证券债券分析师 李奇霖：

6月新增社融环比回升但同比和余额继续放缓。分项来看，表内贷款较5月大幅上升5,255亿，表外融资新增988亿，虽然除未贴现银行承兑汇票均有所反弹。城投发债标准放松和IPO加速，直接融资大幅加速至3,663亿（前值2,112亿）。

总体来看，房地产销售量价复苏，稳增长措施集中推出，企业短期补库存行为可能推动了金融数据的回暖。但从中期看，经济毕竟处于“基建托底+传统部门去产能+新增长点青黄不接”的状态，短的补库存周期不会持久，银行风险偏好不强与实体加杠杆意愿弱并存应是一个长期现象，金融数据很难出现一个季度以上的改善。在此背景下，下半年货币宽松不会转向，但对流动性的调控更多的转向长端和定向调控，主要通过降准、PSL和“扭曲操作”来实现，长债利率不宜过度悲观。

--交银资管高级分析师 陈鹄飞：

6月新增贷款环比季节性多增，中长期贷款反弹至近四个月高点。受益于贷款增速的回稳，当月M2同比增速也明显触底回升。从新增贷款及M2增速同步反弹的走势看，前期央行降息降准的政策效果正在逐步显现。预计受益于银行贷款对实体经济支持力度加大的影响，三四季度GDP增速也将趋稳回升。

不过，鉴于2015年以来社会融资余额增速的趋势性放缓，以及下半年美联储加息预期引致外汇占款增长不确定性的加大，为有效减轻基础货币投放压力，货币政策仍应适时降准，并继续加大结构性定向预调微调的力度，从而力促新常态经济保持中高速增长、向中高端水平迈进。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强：

6月金融数据看起来还是可以的，但其他高频数据显示，经济还只是达到稳定状态，并没有出现明显回升的趋势。因此货币政策现在还是没法转向，当然下半年力度和节奏上，可能会比上半年放缓一些，预计降准和降息可能会各有两次。

--海通证券分析师 姜超、顾潇啸：

6月新增融资总量1.86万亿，同比少增近400亿，本、外币贷款劲增，委托、信托贷款继续缩水。但考虑到6月份地方债净发行超7,000亿，意味着6月社会加政府融资出现显着回升。

6月新增贷款1.27万亿，同比多增2,000亿。非居民中长贷增长动力偏弱，显示基建投资短期仍存融资困境。票据融资同比高增超2，600亿，金融机构票据冲贷款明显。

6月M2同比增11.8%，比5月高1%，已接近12%的目标增速。6月住户存款同比少增近8,800亿而非银金融机构存款同比多增仅2,000亿，环比少增17,000亿，资金搬家流入股市趋势放缓。

6月货币融资增速显着反弹，意味着下半年经济通胀有望见底回升，预测年末通胀或反弹至1.7%，这意味着当前2%的存款利率进一步下调空间有限，因而年内宽松货币政策或更多以定向宽松政策为主。

--中国银行国际金融研究所研究员 高玉伟：

这次M2增速和新增人民币贷款都超预期。M2增速较大幅度的回升和前期降准降息有一定关系。之前一个百分点的降准释放大量基础货币；在需求端，降息刺激了贷款的需求，同时经济好转加快货币流通速度，提升了货币乘数。这次M2增速的回升也和新增人民币贷款的放量相互印证。

经济企稳可以基本确定。房地产销售情况好转，但反映到投资还有时滞；不过之前环比数据看，工业、消费数据环比回升。

在货币政策上，经济企稳回暖无虞，货币政策也不会转向，仍然需要货币信贷的稳定增长保障许多项目的资金到位情况；也需要保持相对宽松的货币政策环境引导长端利率下行。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

M2较上月有明显增加，但M1较上月明显回落，显示一方面降息降准的效果逐步显现，货币的流动性有所增加，但另一方面前期股市火爆，也吸引了大量资金流入资本市场。

虽然M2年初确定目标是12%，但实际上从年初到现在基本都在12%以下，除了2月M2增幅在12.5%，政府工作报告也提到M2可以根据实际经济增长需要有一定灵活性，且从目前经济下行压力仍大的大环境看，适度放松货币也有利于防范金融风险，因此中国仍有降息和降准的现实需要。

--交通银行金融研究中心高级研究员 鄂永健：

当月新增贷款环比上升较多，既有银行在半年末加大信贷投放的因素（票据融资增加较多），也反映了实体经济信贷需求有一定回升（非金融企业中长期贷款环比多增）。

M2增速略超预期，贷款多增、财政存款下放以及外汇占款转好是主要原因；从往年规律来看，6月财政存款一般是下放的，也有利于整个基础货币的增加。如果下半年能保持当前态势，整个经济有所企稳，会带动融资需求，从而对M2有促进的效果，全年目标还是有很大可能会完成的。预计全年M2增速在12%以上。当月社融环比多增较多，同比仅略少，也是融资需求转好的迹象。

总体看，6月社会融资增加较多，显示出积极迹象，有利于为下半年经济逐渐企稳提供融资支持。短期内普遍降准降息可能性很小，重点还是定向调整，比如再贷款或PSL等。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：

M2不错，贷款很好，社融也不错，数据全面改善。虽然数据向好，但政策步伐也未必会放缓，今年的目标是GDP增速保“7”，要实现的话，在融资方面必须要有比较强的增长才行。

实际上前几个月信贷和社融数据也算不上很理想，6月份只能算是个合格的表现，而且还要考虑到股票之前大跌后，一方面可能会对居民的消费支出产生影响，另一方面股票市场暂时失去融资功能，需要其他融资手段补充，接下来信贷和社融会力争保持这种增长幅度，如果速度下来的话，保“7”还是很有压力的。三季度降息降准应该还能看得到。

--东京三菱日联银行(中国)首席金融市场分析师 李刘阳：

6月金融数据总体来说比较好，其中中长贷占比维持着上升的势头，信贷的恢复有利于下半年投资的恢复。社融中，标准化产品的表现明显好于非标产品，显示“堵偏门开正门”的导向已经取得一定成效。

从金融数据来看，应该与此前央行报告中提到的三季度投资和经济增长都有可能企稳的判断相符。

M2数据方面，除了和6月的MLF操作有关，也受“双降”影响。另外值得关注的是，包括对中证金公司注资等一些额外的流动性补充操作，有可能推动7月M2增速继续向上。若股市情绪稳定，如果流动性宽裕程度超过央行容忍范围，不排除会通过逐步减少逆回购，甚至启动正回购等手段来进行微调。

当然，总的来说，微调并不影响目前货币政策维持宽松大方向的判断，不过节奏方面有可能会放缓，比如说7月不会见到降息或降准。

更远一点来说，判断货币政策转向的可能时点，还需要看通胀是否出现反弹，同时投资是否有明显企稳的势头，目前这些还都看不到。

--中信建投证券宏观分析师 王洋：

6月份的金融数据，总体好于预期。M2逐步增长，6月末11.8%的增幅，已经接近全年目标；当月信贷投放也接近1.3万亿，也是一个非常好的数字。

但因为中国经济总体还有下行压力，另外地方债发行等也需要一个宽松的政策环境去配合，因此货币政策大方向宽松基调不改。节奏方面，预计三季度还会有降准和降息之类的措施出台。

具体手段选择上，因绝对利率值已经偏低，降息空间相对比较小，降准空间比较大。

**相关背景**

--新华社上周四援引中国央行消息称，央行已根据中国证券金融股份有限公司的需求向其提供了充足的再贷款，同时还将根据证金公司需求，继续通过多种方式向其提供流动性支持。

--中国央行上周三宣布，将积极协助中国证券金融股份有限公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性，将密切关注市场动向，继续通过多种渠道支持中证金维护股票市场稳定。

--中国央行7月3日发布区域金融运行报告称，2015年各地区金融业将继续贯彻落实稳健的货币政策，更加注重松紧适度和预调微调；同时要加强对潜在风险的监测，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

--中国央行官方微博7月3日称，开展中期借贷便利（MLF）操作2,500亿元人民币，期限六个月，利率3.35%。当日有14家金融机构中期借贷便利3,845亿元到期，其中11家金融机构提出了续做申请。

--中国央行7月初公布数据显示，6月央行中期借贷便利（MLF）操作到期收回6,700亿元人民币，开展六个月期中期借贷便利操作投放1,300亿元，利率3.35%。这意味着6月央行净收回中期基础货币5,400亿元，6月末余额5,145亿元。6月央行并向国家开发银行提供抵押补充贷款（PSL）1,576亿元，利率为3.1%，期末抵押补充贷款余额为8,035亿元。

--中国人民银行自2015年6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，以进一步降低企业融资成本，并有针对性地对金融机构实施定向降准，以进一步支持实体经济发展，促进结构调整。(完)

(发稿 路透中文新闻部；; 审校 林高丽/杨淑祯)

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