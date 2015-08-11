即时观点：中国7月新增贷款创逾六年新高 救市因素令数据虚高（更新版）

（新增更多分析师观点，并调整标题）

路透上海/北京8月11日 - 中国央行周二公布数据显示，7月新增人民币贷款1.48万亿元，同比多增1.61万亿元，远高于此前路透7,380亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%，亦高于路透调查中值11.7%。

央行数据并显示，中国7月末人民币贷款余额90.27万亿元，同比增长15.5%，路透调查中值为13.6%。7月非银行业金融机构贷款增加8,864亿元。

此外，7月社会融资规模增量为7,188亿元，比上月少1.11万亿元，比去年同期多5,327亿元。

主要数据:

--7月新增人民币贷款1.48万亿元（路透调查中值7,380亿元）

--7月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%（路透调查中值11.7%）

--7月末人民币贷款余额同比增长15.5%（路透调查中值13.6%）

以下为市场人士的评论:

--中金公司固收团队：

7月份金融数据总体符合我们预期。从实际的数据来看，7月份新口径贷款为1.48万亿，其中非银金融机构贷款为8,864亿，估计主要是证金公司的银行间市场同业拆借。扣除非银金融机构贷款后，旧口径贷款增量为5,890亿。其中旧口径贷款中，短期贷款明显萎缩，尤其是居民短期贷款从二季度的平均1,400亿降至-36亿，估计与股市降温有关。

银行在贷款需求疲弱的情况下，仍依赖于票据来充表内贷款，7月份票据增长2567亿，处于历史高位，导致表外票据继续萎缩。只有居民中长期贷款仍保持稳健增长，源于近期房地产成交量较高，按揭贷款需求仍旺盛。

一些观点认为地方债密集发行导致地方债置换贷款使得贷款增长疲弱，我们认为这个影响还不算很大。因为只有定向发行的地方债是直接注销贷款的，公开发行的地方政府债并不直接置换贷款。尽管从长期的角度来看，地方政府债置换会抵消贷款，但在短期内不会很明显，也不是7月份旧口径贷款疲弱的主因。

从社融来看，除了贷款以外，也是比较疲弱的状态。表外票据大幅下降，整体票据融资规模下降近750亿元，较6月的2,400亿元大幅减少，反映实体融资需求不足；新增外币贷款有所下降，随着美联储首次加息临近，加上美元继续强势，企业有较强的负债去美元化意愿；社融余额增速在去年低基数的影响下，从低位小幅回升，从上月的11.9%上升到12.3%。

7月份存款的增量大部分来自证金融资所派生的货币，形成了非银同业存款（进入股市后变为证券保证金存款）。扣除这部分后，实际的存款增长很弱，居民和企业的存款都出现了负增长。其中不少存款流向银行理财，近期银行理财规模上升迅速，配置压力大增。M2增速的反弹也很大程度上源于证金公司融资所派生的货币。如果未来这一临时因素逐步消退，则M2可能重新回落。

总体来看，7月份金融数据仍比较疲弱，结合周末公布的进出口数据，7月份以来经济再度放缓的迹象明显。对于货币政策而言，仍需要继续放松。在货币条件当中，货币增速、实际有效汇率和实际利率这三个指标都十分关键。货币增速一直保持低位（以社融余额增速为例），有效汇率升值对经济构成负面影响，只有靠降低实际利率来放松货币条件。不过今天人民币汇率的主动贬值说明央行在汇率条件上也愿意进行一定程度的放松，预计这种主动贬值是一次性而不是渐进性的，因为渐进性的贬值会带来持续的资金外流，一次性贬值可以释放部分贬值压力，重新吸引外资进入。但考虑汇率贬值幅度仍不算大，人民币实际有效汇率依然偏强，未来央行仍需要继续引导名义利率和实际利率下降来刺激经济。此外，考虑经济下滑和为了抵消一部分资金外流的影响，预计近期货币当局有可能主动增加流动性投放，包括定向流动性投放。预计债券市场受汇率波动影响有限，整体格局仍有利于债牛的延续。

--国海证券固定收益研究员范小阳

政策空间收窄，债市承压。今天公布的货币数据表现较好，M2和贷款增速大幅回升，社融增速也在小幅回升，即使剔除了央行对非银行金融机构的贷款后，M2和信贷的同比增速也仍有明显的回升，基本符合我们此前货币增速稳步回升的判断。同时，央行今天主动推进人民币对美元大幅贬值200个基点，稳外贸的意图比较明显。在央行主动大幅贬值、资金外流压力增加和国内货币增速逐渐回升的背景下，未来货币政策放松的空间越来越小，对债市无疑是一个利空的信息。

--南京银行金融市场部研究员 郭伟：

因为去年的基数太低，所以同比还起来还可以，刨除证金因素其实不好。实体融资需求还是不强，就算有需求，银行也不敢放，因为实体风险太高了，银行被不良压得很难做；现在平台融资略有放松，银行就去抢，平台是好项目，地方债务置换客观上也降低了平台类风险。

政策继续放松是肯定的，只是形式不一定是降准降息，说实话现在的资金很松，没有降准的必要，后面我觉得加强引导资金进入实体是关键，专项金融债是一种途径，只要是打通资金进入实体的政策都可能陆续出台，水多了就要开渠。

--民生证券固定收益团队：

社融新增7,188亿，其中新增人民币贷款5890亿，社融口径的新增人民币贷款大幅低于金融统计数据报告给出的新增贷款1.48万亿，可能与社融口径没有包括银行对非银同业存款，二者背离可能与银行同业拆放给中证金公司救市有关。表外依旧低迷，直接融资中企业债净融资大幅增长2,479亿，股市低迷和打新基金转投信用债导致信用债收益率快速下行，从而推动了企业债净融资加快。

新增人民币贷款1.48万亿，但居民部门与企业部门中长期贷款实际上较上月均收缩，票据融资继续大幅问增长2,567亿，可能银行仍难以找到合适的项目只能以票据冲抵央行给的信用额度，并不支持实体经济回暖的判断。

M2同比回升至13.3%，但从企业存款减少2,136亿的数据来看，也得不出融资需求增强，贷款派生存款力度增大的结论，财政存款新增5,150亿，高于季节性规律，也得不出财政支出加大稳增长力度增强的判断，M2回升可能与企业债净融资增多以及非银金融机构同业存款多增1.8万亿有关，可见，最后结论是中证金炒股炒高了金融数据。

实际上金融数据转暖与稳增长关联不大，扣除救市因素金融数据羸弱，反而意味着后续仍需继续加大稳增长的力度，货币政策可能会宽松配合稳增长，但考虑到实际利率水平，降息几无可能。如果金融业增加值从17.6%回到9.6%，会拖累GDP0.6个百分点，如果要保7，这一块需要基建来抵补，如果股市回归常态，那么打新基金会重出江湖，虽然债券市场不愁钱，但中高等级信用债如此疯狂的表现，多少令人不安。

--海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸

7月新增贷款1.48万亿，同比多增1.61万亿。居民中长贷受房地产市场回暖支撑同比多增近1000亿，非居民中长贷明显回落，而非银金融机构贷款高增8,864亿是超增主因，印证股灾救市中商业银行提供了近万亿贷款。

7月M2同大增13.3%，比上月高1.5%，其中存款性公司购买巨额地方政府债券、救市过程中购买万亿股权等资产是主因。

7月货币信贷增速明显反弹，M2增速远超年初12%目标，意味着下半年经济通胀有望企稳回升，未来货币政策或进入观望期，而积极财政及政府投资或继续成为主角。

--中信建投固定收益分析师黄文涛

货币信贷短暂走高。7月末，M2同比增长13.3%，增速比上月末高1.5个百分点，比去年同期低0.2个百分点；M1同比增长6.6%，增速比上月末高2.3个百分点，比去年同期低0.1个百分点。尽管有7月的短暂走高，但仍低于去年同期。而且M1处于历史上最低的位置，表明经济没有走出低谷。

7月当月人民币贷款增加1.48万亿元，同比多增1.61万亿元。非银行业金融机构贷款增加8864亿元，占比60%。证金公司救了M2。央行发言人的解释是：“近期我国资本市场出现波动，为了稳定市场预期、防范金融风险、支持资本市场平稳健康发展，7月份货币政策和银行体系采取了一些临时性措施，相关操作对货币信贷增长也会产生影响。下一步随着资本市场趋于稳定，这种临时性因素的影响会逐步消退。” 剔除救市资金之外，当月新增贷款不足6,000亿元。8月份以后，货币信贷数据回落是大概率事件。

企业中长期贷款创18个月新低。7月当月中长期新增4807亿元，同比多增922亿元。住户部门中长期贷款增加2,789亿元；非金融企业及机关团体中长期贷款仅增加1,028亿元，创18个月以来的新低。这与信贷需求指数创有数据以来的新低相一致。企业需求相当疲软。

我们不应为货币信贷数据短暂企稳而欢呼。走出通缩，更深露重。

--招商证券固定收益分析师孙彬彬、高志刚

7月M2同比增速大幅回升至13.3%，主要由于派生存款增加，一是证金公司贷款派生存款较多，非银机构存款大增1.81万亿，剔除非银后的M2增速也达到11.8%，二是银行购买地方政府债券的派生存款增加，此外，财政存款增加5,150亿元，处于历史同期相对较高水平，在一定程度上体现出地方债发行的影响；

新增人民币贷款1.48万亿，远超历史同期水平，主要由于证金公司贷款导致非银贷款增加8864亿，居民中长期贷款继续大幅增加，房地产消费需求依然旺盛，企业中长期贷款表现欠佳，占比继续下滑，票据融资继续维持在2,567亿元的较高水平上，反映银行对企业贷款的整体投放意愿依然偏弱；

7月社融余额133.3万亿，同比增长11.9%，增速出现回升，社融新增7,188亿，其中人民币贷款占比继续回升，委托贷款明显增加，但未贴现票据大幅减少3,314亿，表外融资整体下滑，债券融资规模大幅增加，6个月以来同比首次为正，带动直接融资占比大幅提升；

受证金公司参与救市影响，货币和信贷数据表现均超预期，但不受此影响的社融数据表现尚可，宽货币、宽信用对经济仍有支撑，未来货币政策预期维持中性适度、整体平稳，财政继续发力，操作节奏上建议短久期加杠杆，但保持适度谨慎。

--兴业证券固定收益分析师 唐跃

7月信贷中给证金公司的贷款占了大头，给实体的贷款仅有5,890亿，相比6月大幅下降，贷款结构看起来也不好，票据融资占比超过40%，企业中长期贷款投放疲弱。虽然居民的中长期贷款增长仍然较快，但可能是6月份地产销售火爆的滞后反映。整体来看，银行惜贷，实体有效需求仍然十分疲弱，信用条件甚至有恶化的迹象。预计央行将保持货币政策宽松，而政府稳增长更多的通过财政发力来实现。

--方正证券首席宏观分析师郭磊：

本月信贷有暴增的假象，似乎央行在大规模放水，其实不是。本月主要的异常项是对非银行金融机构贷款的8,800亿，这一块应该是救市的遗产。从中长期贷款和社融来看，7月数据基本上在正常节奏上，短期贷款甚至有所减少。实际上，央行二季度货币政策执行报告已经有明确暗示，下半年将从上半年的“合理充裕”转向“适度流动性”，政策将大体处于中性状态，预计货币投放将会处于边际稳态。

--招商银行同业金融总部高级分析师 刘东亮：

如果把证金的因素（非银行业金融机构贷款增加8,864亿元）考虑进去，那7月M2和信贷数据都是虚高。按照之前持续下来的刺激经济政策来看，这个数据应该算比较差了。特别是一路的降息降准之后，一路的稳增长政策之后，得到这么一个数据不能算太理想。

现在可能主要考虑用政府加杠杆来弥补融资力度的不足，像专项金融债等，但目前看还是不乐观，继续稳增长的话，肯定降息和降准仍不能缺席的。虽然大家对政策效果有争论，但最终还是不能少的。此前李克强总理表态要焕发传统引擎的动力，那未来加大投资、融资跟上的趋势还是看得到的。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

货币和信贷大幅回升，说明经济下行压力下，政策还是绕不过“放水”之举。资产泡沫再涨可期。在银行体系正常下防水只会推升泡沫，实体经济从业氛围更加受到削弱，经济低迷时间拉长。市场短期仍可高看一线。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

7月份的货币供应量数据受救市这一突发因素的影响有所增加，并不能反映是实体经济改善导致的货币需求增加，若剔除这一扰动因素，结合此前公布的CPI，PPI及外贸数据看，内需不旺，外需也不振，实体经济对货币的需求并不如7月数据所反映的，估计8月份金融数据会回归正常，M2等均会有所回落。

但从整体的方向看，实体经济不振，需要宽松的货币政策支持，方向仍是偏松，降准依旧可期。

**相关背景**

--中国外贸下行趋势进入三季度仍无扭转迹象，7月进出口同比均下滑逾8%，显示国内经济下行压力较大的同时，对海外需求复苏也难以寄予厚望，这表面下半年有必要延续宽松政策基调，而外贸稳增长政策仍待落实。

--猪价近期一路上涨，助推中国7月CPI升至九个月高位，惟年内仍温和；大宗商品价格持续下挫，则拖累PPI跌幅进一步扩大至近六年低点，两大通胀指标分化的走势越来越明显。分析人士认为，此轮猪价上涨虽颇引人瞩目，但在经济总需求相对疲软的情况下，不足以对通胀大幅上升构成威胁，物价因素对货币政策的影响目前并不显着，总体货币政策基调应不改。

--中国央行二季度货币政策执行报告称，一系列稳增长政策措施的效果已经逐步显 现，价格涨幅低位企稳。央行将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，及时进行预 调微调。从中期看，推动经济增长不靠强刺激，而是依靠改革创新来激发经济活力。

--中国央行7月MLF(中期借贷便利)不增反降，净回笼1,345亿元；PSL(抵押补充贷款)环比新增也大幅缩量，较上月减逾七成。不寻常的数据或揭示着一个即将到来的事实：中国央行货币政策工具使用正在改弦易张，下调存款准备金率+长期专项金融债的政策组合将成为新宠。(完)

(发稿 路透中文新闻部；; 审校 张喜良)

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