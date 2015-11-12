分析师看中国10月信贷和M2数据

路透上海/北京11月12日 - 中国人民银行周四公布数据显示，10月新增人民币贷款5,136亿元，远低于此前路透7,982亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.5%，高于路透调查中值13.2%，并创2014年7月以来新高。

央行数据并显示，10月末人民币贷款余额92.65万亿元，同比增长15.4%，路透调查中值为15.5%。

初步统计，10月社会融资规模增量为4,767亿元人民币，分别比上月和去年同期少8,523亿元和1,770亿元，创去年7月以来新低。其中当月对实体经济发放的人民币贷款增加5,574亿元，同比多增53亿元。

主要数据:

--10月新增人民币贷款5,136亿元，路透调查中值为7,982亿元 --10月末M2同比增长13.5%，路透调查中值为13.2%

--10月末人民币贷款余额同比增长15.4%，路透调查中值为15.5%

以下为市场人士的评论:

--中金债券团队

10月份贷款增量明显低于市场预期，而且贷款再度显现依靠票据充规模的现象。整体来看，贷款的需求很弱，显示信用扩张转向信用收缩，值得警惕。

我们此前也预期M2增速可能回升到13.3%-13.5%，因此M2的升高并不意外，不是持续性，也不是类似7月份证金托市导致的M2扩张。总体来看，M2的波动于融资需求的波动有所背离，在作为参考指标方面的指示意义下降。

社融中贷款的占比升到100%以上，重现去年7月份的惨象，社融余额同比增速从9月的12.5%降至12.3%附近，显示信用扩张趋于收缩，值得关注和警惕。

10月份货币信贷的萎靡证伪了货币增长可能拉动经济回升，加上货币流通速度因为实际利率偏高而受到抑制，未来财政和货币政策都必须转向更为积极。政府继续加码专项金融债也显示在严峻的形势下，政府仍希望尽更多的努力来托底经济。但我们依然认为中央加杠杆才最有效，企业和城投加杠杆没有可持续性，效果也不好。货币政策层面引导实际利率下降仍是正道，债券牛市无忧，收益率的回升提供更好的买点，仍建议投资者对债券不抛弃不放弃。

--申万宏源证券债券团队：

贷款季节性回落，社融增速回落，对实体投放资金力度有所减弱。企业中长期贷款占比在上月出现大幅回升后，10月再次回落，10月信贷对投资的支持力度是减弱的。财政存款新增量低于去年同期、贷款投放多于去年同期，以及10月新增外汇占款边际改善等，带动M2增速反弹。

综合财政和金融数据，10月份财政政策力度明显强于货币政策力度，但是正如我们在上午的财政数据点评中提及的：财政资金在整体投资资金中的占比偏低，仅靠财政发力是稳不住经济的，后续仍需要货币政策的配合，降息，降准，加大信贷的投放、配合财政政策、产业政策、区域政策等提升资金进入实体的比例，加大城投债以及专项金融债发行规模，上调地方政府债发行规模等都是可选政策。当然另一方面，这种政策的组合更印证了我们此前的一个判断：即政府稳增长，并不是想把经济稳住，而是要把经济下滑的斜率变缓，货币政策会维持宽松，但是不会很激进。

疲弱的经济基本面对债市的支撑仍在，短期受诸多负面消息影响债市以震荡为主，中长期看债市仍将走牛。

--昆仑银行战略投资与发展部总经理助理 李建军：

货币供应充足，确保金融市场的总体稳定。说明货币政策的效果已经有所体现，资金供给是充足的。从金融市场的资金利率看，已经在2%以下，就是很好的例证。当然，要看到，去年的基数较低，也是一个原因。因此对货币政策放松的效果，还要观察。这从总体的社会融资规模增量下降上已经能够看到政策效果有限的问题。

社会融资总规模减少，说明货币政策效果并没有完全体现，特别是对实体经济的贷款增加有限，表外融资、企业债券增少减多，说明融资需求不足。结合货币供应量和资金的情况看，目前的问题很可能是，需求端企业的需求不足，供给端银行和其他资金主体的风险偏好在趋于谨慎，放贷意愿不强。

在经济活力优先的前提下，短期刺激尽管仍显必要，但是转型期间的借贷能力和欲望实际上显示出一定的疲态，说明这个过程还要持续一段时间，也说明经济的底部已经正在接近。因为这并不是10月的独有现象。现在的首要工作，应该还是继续推进各项改革，利用供给端的改革红利的释放，提升总体的效率和技术进步，为经济长久持续的发展做好扎实的工作。

从金融角度说，尽管各项改革已经稳步推进，但是改革毕竟才刚刚落地，仍有很多工作要做。未来也要加强从普惠金融的角度，丰富金融业态，对小微企业普及金融知识，提升中小企业借贷的意愿，激发企业活力和支持创新，促进经济转型升级。

--光大证券宏观 徐高、杨业伟：

10月信贷增速放缓一方面由于季节性原因，另一方面实体经济投资意愿不足可能一定程度上抑制贷款需求回升，导致宽松货币政策下信贷扩张出现波折。

实体经济融资意愿不强导致社融增速同样放缓。考虑地方政府债务置换的广义社会融资总量同比多增2,997亿元，但较今年6-9月6,159.5亿元的月均社会融资规模的同比多增量明显下降，社融增速同样出现放缓。除贷款外，债券融资和未贴现承兑汇票是社融增速放缓的主要动力。实体经济投资意愿不足，企业融资需求有限。虽然宽松政策持续加码，但社会信用总量并未明显扩张。

货币总量增速继续攀升，企业融资意愿不足导致手持现金充裕。

实体经济投资意愿有限抑制融资需求，削弱宽松政策有效性。稳增长政策不断加码环境下，无论是基建投资增速不断下行，还是房地产投资资金来源中自筹资金部分增速跌幅持续加深，都显示实体经济投资意愿有限，对融资需求形成抑制。虽然货币政策持续宽松，融资需求不足导致信贷扩张出现波折。有效发挥稳增长政策有效性，需要提高实体经济投资意愿，加大融资需求，疏通宽松政策传导路径。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强：

货币供应增速稳中略升，说明流动性基本充裕，但社会融资额显着少增，这很可能是由于金融机构和企业两方面都更趋谨慎，担忧经济下行压力的情绪依旧，信心有待提振，因此，货币政策方面，需要进一步降息降准。

--海通证券宏观债券团队 姜超、顾潇啸：

货币独木难支，财政或成主角。9月末超储率大降至1.9%，未来仍需运用多种工具保持流动性宽松。10月经济下行未止，通缩加剧企业实际融资成本居高不下，降息仍有空间。但央行三季度报告表示不能过度放水、妨碍市场有效出清，未来需降低货币宽松预期。而近期高层放风突破3%财政赤字率约束，未来财政政策或成主角。

--招商银行同业金融总部高级分析师 刘东亮：

10月社会融资规模为4,767亿元，大幅减少并创下去年7月份以来新低，除贷款外的社会融资规模出现负增长。

居民户中长期贷款1,998亿元，为今年4月份以来最差，显示地产销售回暖的后劲不足，企业户中长期贷款报1,519亿元，不足9月数据的一半，显示在缺乏专项金融债支持的情况下，无法撬动银行配套资金，企业投资扩张的意愿低迷；未贴现承兑汇票大幅负增长3,694亿元，创去年7月以来新低，一方面表明由于实体经济活动萎缩，企业本身对票据的实际需求在下降，另一方面也可能与10月利率大幅下降导致企业集中贴现有关。

M2增速13.5%，已经连续数月好于市场预期，在过往M2提速后往往带来实体经济数据的好转，但显然目前这一关系已经打破，M2提速后实体经济在继续下滑。

社融与信贷数据再现断崖式下跌，不禁让我们联想到去年7月份，同样是金融数据的意外大跌，随后经济下行压力加速浮现，最终引发央行于四季度放松货币政策，本次金融数据的大跌，尽管有年末临近的时点因素，但更多的还是反映了实体经济羸弱有效需求不足，以及面临坏账压力下银行对风控标准提高所带来的双杀局面。

我们认为，这次金融数据可以为近期货币政策是否要踩刹车的争论画上句号，尽管双降的边际效用在下降，但未来货币政策继续放松的迫切性并没有降低，在增量融资难以提振的情况下，至少可以减轻存量债务的成本。债券市场的调整压力将因此减轻，债牛趋势保持不变，择机入场仍值得考虑，人民币汇率的贬值预期可能进一步抬升，市场与维稳的博弈仍将继续。

--中信建投证券分析师 王洋：

M2增长可能跟外汇占款有关系，10月人民币升值外汇储备上升。人民币新增贷款也没什么持续性，整个经济的需求还不是十分的旺盛，虽然M2多了，但没有进入到实体经济，所以后续经济能否稳住仍存在疑问。

工业投资数据都在下滑，企业生产积极性还是比较差。再加上信用风险的上升，存在的问题还是比较多，财政和货币政策还得发力，但关键是如何引导资金进入实体经济，后续还需要一些改革性的措施出台。

但目前来看，降准的必要性不是很高，降息的空间也不是很大。

--国海证券固定收益研究员 范小阳：

信贷数据符合历年10月5,000亿左右的规律，仍算平稳，贷款增速维持15.4%，今年全年信贷规模有可能达到12万亿以上，增速仍然偏高。

社融增速回落主要是承兑汇票规模的大幅下降，由于去年基数较大，年底前社融增速仍将进一步回落。更值得注意的是，M1与M2的增速明显较高，M1进一步大幅回升至14%，超过了2013年水平，M2也继续回升至13.5%，明显超出年初预定目标。

总体来看，10月份的货币增速仍然保持在较高的水平，作为经济和通胀的先行指标，依然需要保持重视，对于债市而言，持续高位的货币增速会制约收益率的明显下行，对债市实际上有一定的利空。

政策方面，预计未来还将维持偏宽松基调，低利率还将维持一段时间，降息空间不大，对冲性降准可能常态化。

--三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师 李刘阳：

10月社融量比人民币贷款还少，主要原因是外币贷款和票据融资减少。外币贷款减少应该主要和人民币贬值预期有关，一是被企业用人民币贷款置换，二是直接需求减少。至于票据，预计是和实体经济活跃度下降，以及信用风险有关系。

总体来看，除了M2，其他数据明显偏冷一点。这种情况下，货币政策宽松的大方向不会变的。除了一直预期中的降准外，12月降息的必要性和可能性也在增加。

--德国商业银行中国经济学家 周浩：

贷款数据还是表明商业银行对新增贷款比较谨慎，传统行业面临比较大的压力，银行开始把重心转向资本市场，即间接融资向直接融资过渡，从传统贷款中有收缩的迹象；M2上行可能还是因为近期债券发行多增造成，而且社融中应该不包括国债，主要是地方债和国债的大量发行。

社融中除对实体经济贷款其他部分负增长，主要还是因为以商品和房地产为主体的表外融资开始下滑，我觉得最近转向供给侧管理，未来会让财政政策唱主角以刺激需求，货币政策的过度宽松只会增加供给，在财政政策上空间更大。

--兴业证券固定收益分析师 唐跃：

10月的贷款数据本来应该弱，从季节性来看，5,000亿左右的信贷还算正常，而且不排除有债务置换因素的影响。因为从M2增速来看，还是保持在比较高的水平上。从存款端，居民存款下降，非银行金融机构存款上升，不排除资金又开始进入股市。

整体来看，金融数据开始消肿，尤其是贷款，通过信贷来刺激经济的预期应该可以阶段性的暂缓，目前来看，政府会更多的通过专项金融债发行来拉动增长，但后面银行信贷配套是否跟上仍然值得观察。

**相关背景**

--中国四季度经济开局不佳，除了消费稳中有升令人略感宽慰外，10月工业增速创七个月低点，投资增速创近15年新低。再加上通缩魅影隐现，外贸已然从三驾马车中“退役”，一切数据显示出经济下行压力不减，政策宽松乃大势所趋。

--受猪肉和鲜菜等食品价格涨幅回落影响，中国10月CPI同比涨幅降至五个月低点；PPI同比则连续44个月为负值。通缩阴影挥之不去，再加上经济面临下行压力，货币政策料持续宽松，降息降准仍是必要手段。

--全球经济复苏乏力之际，中国10月进出口同比降幅超预期，前期汇率贬值的刺激已成过眼云烟。今年外贸持续萎缩，且短期难见回暖曙光，传统上拉动经济的外贸马车已然“退役”，四季度稳增长压力加大。

--中国央行发布三季度货币政策执行报告称，继续实施稳健的货币政策，保持松紧适度，适时预调微调，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；同时进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。

--中国财政部副部长朱光耀称，当前全球经济面临2009年以来最为严峻复杂的形势，从金融危机的教训中，需要考虑传统的经济学理论是否要做调整，3%的赤字率红线、60%的负债率红线是否可以反思调整。

--中国国家主席习近平在“十三五”（2016-2020年）规划建议说明中有关“未来五年年均经济增速不应低于6.5%”的表述，让担心中国经济下行的人士吃了定心丸。不过诸多专家认为，在严峻的通缩形势之下，明后年中国经济恐怕还面临较大下行压力，甚至可能跌破平均增速。（完）