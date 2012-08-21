中国首只并购基金最快8月面世

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海8月21日电---中国证券时报周二报导引述权威人士的话称,已有多家机构与监管层沟通设立并购基金,而国内首只并购基金最快将於8月面世.
据公开资料,中信证券(600030.SS)(6030.HK)5月向证监会提出申请开展并购基金业务试点,6月证监会同意其设立并购基金.
并购基金属於私募股权投资基金,是以控股的方式控制目标企业,然後对目标企业的业务、组织架构及管理团队等进行一系列重组改造,待其盈利後再将其股权出售,以获取收益.
在成熟市场中,并购基金在私募股权投资基金中所占比重较大,类似美国凯雷集团(CG.O)、黑石(BX.N)和KKR(KKR.N)等已是行业中的领跑者.
此前,中国证监会上市部巡视员兼副主任欧阳泽华曾表示,并购基金在中国是新兴事物,将为解决融资缺口问题发挥重大作用.证监会将大力发展并购基金,鼓励券商申请并购基金试点.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
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路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。