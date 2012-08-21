中国首只并购基金最快8月面世

路透上海8月21日电---中国证券时报周二报导引述权威人士的话称,已有多家机构与监管层沟通设立并购基金,而国内首只并购基金最快将於8月面世.

据公开资料,中信证券(600030.SS)(6030.HK)5月向证监会提出申请开展并购基金业务试点,6月证监会同意其设立并购基金.

并购基金属於私募股权投资基金,是以控股的方式控制目标企业,然後对目标企业的业务、组织架构及管理团队等进行一系列重组改造,待其盈利後再将其股权出售,以获取收益.

在成熟市场中,并购基金在私募股权投资基金中所占比重较大,类似美国凯雷集团(CG.O)、黑石(BX.N)和KKR(KKR.N)等已是行业中的领跑者.

此前,中国证监会上市部巡视员兼副主任欧阳泽华曾表示,并购基金在中国是新兴事物,将为解决融资缺口问题发挥重大作用.证监会将大力发展并购基金,鼓励券商申请并购基金试点.(完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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