中国2月完成并购交易62起--清科

路透上海3月2日电---市场咨询机构--清科研究中心发布报告称,2月中国并购市场共完成62起并购交易,其中披露金额的有56起,交易总金额为64.73亿美元;多起海外并购发生在能源矿山业.

2月中国企业共完成九起海外并购案例,主要分布在能源及矿产、金融、机械制造等六个一级行业,其中四起分布在能源矿产行业.2月21日,中海油(0883.HK)以14.67亿美元的价格完成了对图洛石油公司在乌干达1、2和3A勘探区各1/3的权益的收购,该交易是当月中国并购交易金额最大的案例.

2月17日,中国五矿收购Anvil矿业有限公司100%股权一案宣告完成,作价约13.3亿加元;同月,中国国家电网公司宣布,公司出资约3.87亿欧元成功收购了葡萄牙国家能源网公司(REN)(RENE.LS)25%股份.中国企业正加快其在全球资源布局的步伐.

2月共完成五起外资并购案例,包括百胜(YUM.N)以约45.57亿港元收购小肥羊,以及法国最大广告与传播集团阳狮集团收购国内上海麦田公共关系咨询有限公司.

报告称,这是阳狮从2011年开始第五次成功收购中国企业.阳狮预计在2013年前将中国业务扩大一倍,集团将斥资1.5亿至2.5亿美元在中国用於收购.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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