中国鼓励行业兼并重组 行政干预恐欲速难达

1月13日在香港拍到的金融论坛的图片。 REUTERS/Bobby Yip

* 工信部发文鼓励重点行业兼并重组,并预设2015年目标

* 钢铁,汽车,水泥等都要形成集中度较高的几家核心企业

* 引发业界对"国进民退"及"拉郎配"的质疑

作者 沈燕/李文科

路透北京1月22日 - 中国的市场经济似乎一直摆脱不了行政干预的影子,无论是为应对2008年金融危机时出台的十大产业振兴规划,抑或眼下要求加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见.

尽管此次的政策初衷旨在鼓励钢铁,汽车,水泥等过剩产能行业加快结构调整,形成中国自己核心竞争力的行业巨无霸,并强调坚持市场化运作,但此举仍引发业界对"国进民退"加剧的忧虑,以及行政干预过多可能导致的"拉郎配",反而影响市场公平竞争.

"政府对产业的影响力有限,鼓励企业兼并重组做大做强真正的抓手是市场,而不是政府,这在中国已经得到过深刻的验证."国务院研究室一位不具名的官员一针见血地批评.

他指出,从过往的经验看,中国由政府出面发文淘汰落后产能,鼓励某些行业发展振兴也不是一次两次,但实际的效果如何呢?鼓励的行业还没振兴就先产能过剩,如光伏产业;而过剩的行业却是很多马力依旧开的很足,"过于依赖行政调控的理念确实该改一改了."

中国工信部周二发布关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见,提出以汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药和农业产业化这九大行业领域为重点,并设定2015年产业集中度目标.

其中,2015年前10家钢铁企业集团产业集中度达到60%左右,前10家整车企业产业集中度达到90%,前10家水泥企业产业集中度达到35%.

**老调重弹**

纵观过去几年,中国鼓励企业兼并重组,淘汰落后产能的文件,几乎是年年发,尤其钢铁,水泥,汽车等行业产能过剩的警告更是不绝于耳,但产能过剩却依然如故.

中国国际经济交流中心研究员王军提到,从正面的意义看是对行业结构进行调整,鼓励兼并的都是产能过剩的,适当集中做大做强对行业的发展有利,"但因为这类东西已经说的太多了,大家都感觉麻木了."

另有部分官方背景的受访人士提到一个更深层次的原因:大部制改革将是新一届政府执政的重要内容,而如何体现和强调本部门工作的重要性也成为一些政府职能部门工作的重要内容.不排除会陆续出台一些凸显部门职能的政策文件.

针对此次下发的文件,工信部总工程师朱宏任指出,上述汽车及钢铁等九大行业领域,都有一个共同特征即规模经济效益显着,但组织结构不尽合理,产业集中度不高,企业小而分散.

他表示,因为缺乏能引领行业健康发展的大企业,从而引发重复建设、产能过剩、恶性竞争等突出问题.对于规模效益明显的行业,通过推进企业兼并重组,延伸完善产业链,提高产业集中度,形成一批在行业中发挥引领作用的大企业大集团,有利于调整优化产业结构、促进产业持续健康发展.

工信部并强调,坚持市场化运作,发挥企业主体作用.充分发挥市场的基础性作用,遵循经济规律和市场准则,由企业通过平等协商,自愿自主地开展兼并重组.

我的钢铁网信息总监徐向春认为,此次文件仍都是一些原则性的东西,钢铁业达到六成的集中度,可能也就是一个目标,对行业应该没什么影响,且和十二五规划中的内容基本一样.

"实际上,前几年通过地方政府出面进行钢铁业的整合,该整合得也差不多了,整合河刚,山钢,不好弄的还是没法.因为不通过激烈的市场竞争,没有一些企业活不下去倒下去,重组和整合就不是一种有效率的整合,最多只是名义上的整合."徐向春认为.

**质疑声起**

的确,当诸多重要行业的十二五(2011-2015年)规划已经相继出台,有关兼并重组及行业发展规划的表述亦相当清晰时,想要寻找更新的政策含义并非易事.而受访者对兼并重组中的行政干预意识过多仍颇多微词,尤其是兼并重组目标的设定.

"好多整合就是合并了一下报表,这样的整合即使提高了集中度又有多少意义呢?最后还是要靠市场,而不是一纸行政命令,其实政府也意识到这个问题."徐向春称.

王军也指出,中国上次应对金融危机出台的十大产业振兴规划已经让大家觉得"国进民退",现在政府又倡导培养少数核心的企业集团,无疑会加剧这种感觉,也容易造成行业竞争的不公平.

中国2009年初曾分别出台了钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造和电子信息、物流等十大产业振兴规划,以缓冲世界金融危机对中国经济的影响,防止经济加速下滑.

前述国研室的官员亦称,如果大企业过于集中行业的核心优势就很容易形成垄断,是否鼓励企业朝这个方向发展国际上都存在分歧,"而我们现在却是政府去鼓励,一旦产生贸易摩擦很容易成为对手攻击的口实."

他并认为,企业能不能做大做强,不是政府牵头去做的事,而是市场的事,政府的职责就是提供一个好的市场秩序和公平的制度.

中国联合钢铁网资深钢铁分析师胡艳平也指出,之前的那种行政推手的兼并重组已经完成了,接下来只有靠市场才能解决市场的问题,这个文件可以说是一则指导性的意见,作为主管部门必须这样,但对于行业基本上可以视而不见.

"是要靠市场,倒逼机制更好,否则解决不了什么问题."胡艳平称.(完)

(审校 张喜良)

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