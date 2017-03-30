特写：并购审查严格 中国企业贷款受抑

资料图片：2016年1月在北京拍摄的美元和人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透伦敦3月24日 - 据汤森路透LPC数据显示，中国企业今年迄今仅完成11亿美元并购贷款，因政府努力遏制资本外流，而且“非理性的”海外并购对事件驱动型贷款带来不利影响。

今年迄今只完成了两笔规模较小的贷款，而2016年第一季则完成了总计123亿美元的15笔贷款。

今年的这两笔贷款包括一项8亿美元五年期贷款，用于中国一财团以27.5亿美元收购荷兰芯片(晶片)制造商恩智浦半导体。另一笔是一项2.82亿美元五年期融资案，用于中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)收购荷兰谷物贸易商Nidera。

“我们的交易流一直有限，正在办理的贷款规模很小，因为监管部门正严格审查海外收购交易，”一家中资商业银行的一位资深并购贷款银行人员称。

银行业人士指出，额外审查会延长完成并购交易及相关贷款所花费的时间。

去年全年中国企业通过收购贷款借入了391亿美元，支持了21笔交易，为2,220亿美元的海外并购交易提供资金支持，因借款人加倍押注海外扩张，以抵消人民币贬值的影响。

中国国家外汇管理局去年11月开始审查500万美元或以上的银行转账，并加强对海外并购的审查，以阻止资本外逃。

当局的措施取得效果。2017年第一季，中国企业宣布境外收购规模216亿美元，约为上年同期857亿美元的四分之一。

银行现在开具支持海外并购交易贷款的承诺函时更加谨慎，因为遭到国内监管部门驳回的风险较高。

今年稍早，中国化工集团获得银行同意，推迟在外汇管理局登记为127亿美元可追索贷款的担保人的最后期限，这笔贷款用于支持其对瑞士杀虫剂和种子集团先正达(SYNN.S)430亿美元的收购案。中信银行去年9月签订为这笔贷款的全球协调行和承销行。

中国企业通过离岸特殊目的公司(SPV)或借壳企业筹集离岸并购融资时，母公司担保通常用于增强信用，因大陆母公司较接近营收来源。

但银行界和法律界人士称，随着外管局审核趋于严格，要确保母公司为并购融资案担保变得益发困难。

“注册登记这道关卡现在更像是审批，而且过程耗时更久了，”北京一位资深银行贷款人士说。

**大门不是全然关上**

一些银行家说，国企因与政府关系密切，较能容易通过注册成为离岸贷款案担保人，但这道大门并非完全把其他企业拒于门外。

“我们在进行的案子有国企和民企，都能成功地完成注册。他们并不是挡下所有交易案，”香港一位从事杠杆融资的银行家说。

市场目前有一笔9.80亿欧元并购贷款案，牵头行是中国银行，该项融资所得将用于中国最大线上旅游公司携程旅行网(CTRP.O)以14亿欧元收购Skyscanner Holdings。

香港的其他银行家和律师预计，尽管存在这些限制，但正在筹办之中的事件驱动型国内贷款情况较为良好。

“由于资本管制，营收主要来源于国内的中资企业很难将资金汇往海外，因此许多公司转而求助海外借贷以支持境外收购，”瑞士信贷亚太融资部门北亚主管Lewis Wong说。

律师事务所White & Case的一份报告显示，需要大笔外汇汇往海外的收购、在买家主要业务区域之外的投资以及房地产投资，这些投资的风险最大。

同样存在风险的交易还有：杠杆比率过高的公司或者严重依赖国内债务融资的企业所从事的交易、已在海外交易所上市的中资企业进行私有化的交易、以及有限合伙公司的投资。(完)