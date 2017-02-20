焦点：消费产业东风掀起中国内向型并购交易热潮

路透香港2月20日 - 中国买家的海外收购热潮连续两年刷新纪录后有所降温，因中国政府在控制资本外流，但内向型并购交易却在兴起，新规将使外国买家更加容易分享中国巨大的消费潜力。

汤森路透的数据显示，2017年迄今内向型并购交易总额已达71亿美元，几乎是去年同期的两倍，而且很有可能超过2016年全年总额460亿美元；而外向型交易额则锐减逾40%至84亿美元。

零售和消费品行业交易几乎占年初交易的一半，远远超过房地产和金融业交易，而后者通常是内向型并购交易的主导。

比利时投资公司Verlinvest走在了这一趋势的前面。

该公司去年与中国国有企业华润建立了规模3亿美元的合资公司，并且已经部署了超过一半的资金。

负责亚洲业务的Nicholas Cator称，为百威英博(ABI.BR)创始家族管理基金的Verlinvest，正在投资西方主要品牌的少数或多数股权，以便让它们打入华润集团在中国的经销渠道。

“我们将聚焦于这些基于消费趋势的高成长行业，譬如健康食品和饮料产品、保健、教育、电影院线或娱乐、或者与文化产品和内容有关的行业，”他说。

Verlinvest的合资公司去年12月收购了瑞典不含奶产品生产商Oatly的股份，并计划将后者引入中国市场，但未披露具体收购股权规模。该公司去年11月收购了Red Sun Enterprise的多数股权，后者在上海和南京开设有养老院。

**审批制度放松**

中国领导层长期以来一直在努力推动经济转型，从依赖基础设施、重工业和出口引导的增长转向国内消费。因此从理论上看，此类投资应会受到欢迎，但外国资本在真正进入中国时往往会面临重重障碍。

这种情况似乎正在改变。在部分自贸区试点运行后，中国在去年10月将一项新的开放计划推广至全国。

除了那些过于敏感的“负面清单”行业，外商投资不再需要经过冗长的审批手续，甚至有些属于禁区的行业也有一定放宽。

“中国未来的方向是，对于多数行业而言，假设不是在所谓的负面清单上的行业(这类行业将会受到进一步的审查)，企业成立以及像股权转移这类变更的过程应该会更为简化，”律师事务所贝克·麦坚时在香港的并购合伙人Tracy Wut表示。

“从近期修订过的负面清单来看，某些政府试图鼓励外商投资的领域得到了进一步放宽。”

台湾金融集团中华开发金控(2883.TW)旗下的中华开发资本国际也在积极抓住机会。

该公司去年8月投资2亿元人民币(2,920万美元)入股户外体育用品零售企业图途(厦门)户外用品有限公司，押注中国的登山、滑雪以及露营用品需求将会激增。

“显然未来投资重点将会更多地放在国内经济成长上面，消费是其中的一项题材，”中华开发资本国际的董事长暨首席执行长尚德沛(Lionel de Saint-Exupery)说。“消费仍相当强劲，但我们并非仅仅寻求平均水平的增长，我们希望找到超高速成长的机会，这在新的领域内可以找到。”

麦肯锡咨询公司负责中国研究的主管David Cogman认为，中国资产的估值过高，这是最大的美中不足。

根据汤森路透数据，沪深股市的消费和服务类股市盈率约为30倍，港股同类股只有17倍，美国上市公司约为20倍。

“归根结底，特别是如果你是一家涉足多个市场的基金，那么投资委员会还是需要考虑将资金投向哪里，而以现在看到的中国数据，还是觉得比较困难，”他表示。

中国2000年以来跨境并购图表： tmsnrt.rs/2m0lwE3

(完)