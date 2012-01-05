积极推动国企间及与其他所有制企业间重组整合--国资委

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京1月5日电---中国国务院国有资产监督管理委员会主任王勇周四表示,各级国资委要积极推动国有企业之间、国有企业与其他所有制企业之间的重组整合,并改造和提升传统产业,培育和发展战略性新兴产业.
新华社报导援引他的话并称,2012年要加快推进国有企业公司制股份制改革,加大规范董事会建设力度,并加大力度解决一批严重影响制约企业发展的历史遗留问题.
"2012年各级国资委和国有企业要把握'稳中求进'的总基调."他在全国国有资产监督管理工作会议上表示,作为国民经济的重要支柱,国有经济必须保增长,保稳定,防止大的起落.
数据显示,2011年前11个月,全国国资委系统监管企业累计实现营业收入30.8万亿(兆)元人民币,同比增长23.9%;净利润1.4万亿元,同比增长10.5%.
王勇去年12月曾表示,2012年将继续推动具备条件的央企加快主营业务整体上市;对已实现主营业务整体上市的央企,将推动企业加快存续资产处置.此外,国资委还将继续推动中央企业之间非主业、非优势业务、非同类业务之间的重组整合.(完)
--发稿 苏丹; 审校 张喜良
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