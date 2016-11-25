分析：中国重型机械装备业出现复苏曙光 “一带一路”引燃希望

2016年11月22日，2016上海宝马展的参观者在看一台压路机。 REUTERS/Aly Song

路透上海11月25日 - 据本周在上海参展的众多重型机械装备企业高管称，企业获利下降已有五年，未售出的机械堆满了各个角落，工厂也都停产闲置，但现在中国着力打造现代丝绸之路，引燃了中国重型机械装备行业复苏的希望。

由于大宗商品价格暴跌，2011年之后中国建筑设备制造商销售跳水。建筑设备制造商是中国基础设施、资源和建筑业的风向标。

据咨询公司Off-Highway Research，中国重型机械装备行业的销售额在2011年创下最高纪录350亿美元；而今年的销售额预计仅有90亿美元，为10多年来最低水平。

但在本周人潮涌动的行业双年展上，重型机械装备制造商的高管们表示，今年第三季度终于出现了回暖迹象。他们预计，由于大量设备老旧，明年将实现自2011年以来的首次销售增长，积压库存将售出，企业亦将从雄心勃勃的政府项目中获益。

据Off-Highway，9月中国对挖掘机的整体需求跳涨50%，“一带一路”的主要受益者--掘土机和筑路机的销售在亏损五年后实现了增长。

“我们已见到触底反弹的重大讯号，”广西柳工机械(000528.SZ)副总裁闭同葆(David Beatenbough)表示。柳工是中国最大工程机械制造商之一，闭同葆负责研发工作。

“我们已在铁路方面看到很多，公路有一些...传统房地产也有一点点，”他称。

中国估计“一带一路”政策可能在接下来的10年让中国贸易额提高2.5万亿(兆)美元，受惠的将远不止于机械制造商。

全球各地基建支出正进入一个成长期，打先锋的是特朗普重建美国大计，而英国周四也宣布扩大释出230亿英镑资金，投资于铁路、电讯及住房基础设施。这些都是对机械制造商利多的消息。

但复苏才刚起步不久。像是美国卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)在今年上海宝马展（bauma China）没有展台，与2012年形成强烈对比，当年卡特彼勒的展厅面积广达12,000平方公尺。

中国政府已加速审批，还派官员前去调查停滞的项目，并鼓励民间投资者在基础设施建设方面发挥更大的作用。中国目前正寻求减弱经济创25年以来最慢增速带来的影响。

中国发改委本月稍早表示，在今年前10个月批准了规模总计2.97万亿(兆)元人民币(4,293亿美元)项目，较上年同期已批准项目规模高出2.9%。

经过了几十年来最为黯淡的几年，其他迹象正变得更加乐观。除了参加上海宝马展的公司之外，John Deere (DE.N)、日本的小松制作所 (6301.T)和其他公司最近几周都给出了谨慎乐观的预期。卡特彼勒也在上周公布，受中国市场推动，其在亚洲销售连续第三个月增长，并称如果中国政府继续支持建设项目，公司预计2017年将实现增长。

多数人预计随着中国建筑公司奔赴东南亚或巴基斯坦，亚洲其他地方也将实现增长。人民币走软也将增强中国企业的国际竞争力。人民币兑美元今年以来已累计下跌6%。

“企业信心在恢复...(公司)开始看到良好的业绩，”Off-Highway Research驻北京的资深顾问Karin Sun在谈到中国时说。

不过，很多人仍谨慎预测复苏力道。山东临工工程机械有限公司的一位高管称，即便是复苏，也不会像以前一样：“中国企业现在更聪明了，我们不会像过去那样进行大量生产。”(完)