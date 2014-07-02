澳门6月博彩收入同比逾四年来首降

路透香港7月2日 - 澳门政府周二公布，6月份的博彩收入按年减少3.7%至272.15亿澳门元，为逾四年来首见年倒退。分析师指出，这是因为赌客兴趣转移至正在巴西举行的世界盃上所致。

6月单月收入亦较前月的323.54亿澳门元减少15.9%；1-6月累积博彩收入按年增12.6%至1,930.86亿澳门元。

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多金的中国观光客蜂涌而入，令这个不到30平方公里的昔日葡萄牙属地，早已超越美国拉斯维加斯，成为全球第一大赌城。2013年全年博彩收入达3,607.49亿澳门元。

不过，今年起监管当局出台多项措施，包括限制使用中国银联卡以打击洗钱活动、缩短持中国护照过境旅客首次入境时的逗留许可，以及10月起的赌场禁烟令等，令市场关注澳门的经济活动是否受到影响。

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐MPEL.O6883.HK、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK)。(完)

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(记者 李珊珊; 审校 黄凯)

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