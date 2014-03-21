中国一季度宏观经济热度下降 物价满意度有所上升--央行调查（更新版）

* 企业家和银行家对宏观经济热度指数均有所下降

* 银行和企业景气下降，但贷款需求上升

* 居民物价满意指数有所提高，逾六成居民称房价高

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路透北京3月21日 -中国人民银行周五公布的今年一季度问卷调查显示，企业家、银行家宏观经济热度指数均较上季有所下降，而居民物价满意指数则有所提高。

一季度企业家宏观经济热度指数为33.4%，较上季下降1.3个百分点。银行家宏观经济热度指数为36.4%，较上季下降2.2 个百分点。居民物价满意指数为23.6%，比上季提高3.1个百分点。

企业家问卷调查报告显示，企业家信心指数为 67%，较上季上升1.1个百分点。企业经营景气指数为55.3%，较上季下降2.8个百分点。企业资金周转指数为56.5%，较上季下降0.8 个百分点。

企业出口订单指数为45.4%，较上季下降3.3个百分点；国内订单指数为44.4%，较上季下降5个百分点。企业盈利指数为50.9%，亦较上季下降6.7个百分点。

一季度银行家问卷调查报告显示，银行业景气指数为75.2%，较上季下降2.7个百分点。贷款总体需求指数为78.2%，较上季上升3.8个百分点。认为货币政策“适度”的银行家占比为66.2%，较上季下降7.1个百分点。

分行业看，制造业贷款需求指数和非制造业贷款需求指数分别为67.7%和65.8%，较上季分别提高2和2.1个百分点；分规模看，大、中、小微型企业贷款需求指数分别为60.3%、69.7%和77.5%，较上季分别提高3.4、2.6和0.6个百分点。

**逾六成居民认为目前房价高**

该季度储户问卷调查并显示，居民物价满意指数为23.6%，比上季提高3.1个百分点。其中，55.8%的居民认为物价“高，难以接受”，比上季下降5.8个百分点。

居民收入感受指数为50.7%，较上季回升0.4个百分点，低于去年同期3.9个百分点

倾向于“更多储蓄”的居民占44.2%，较上季下降3.2个百分点；倾向于“更多消费”的居民占17.6%，较上季回落1.6个百分点；倾向于“更多投资”的居民占38.2%，较上季增加 4.8个百分点。

居民偏爱的前三位投资方式依次为：“基金及理财产品”、“房地产投资”和“购买债券”，选择这三种投资方式的居民占比分别为31.8%、16.2%和13.7%。

64.3%的居民认为目前房价“高，难以接受”，比上季降低2.2个百分点，33%的居民认为目前房价“可以接受”，2.7%的居民认为“令人满意”。

未来三个月内准备出手购房的居民占比为 15%，分别高于上季和去年同期 1.8和0.2 个百分点。（完）

欲了解更多详情,请点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn)

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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