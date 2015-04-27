中国宏观调控未转向 应提高调控针对性和灵活性--人民日报

路透北京4月27日 - 人民日报周一报导认为，中国的宏观调控没有转向，小幅调整利率和存款准备金率不是强刺激大放水，新常态下宏观调控要保持定力，同时也应增强活力，不断增强调控的针对性、灵活性和有效性。

报导引述中国央行研究局首席经济学家马骏称，尽管经济增长面临一定下行压力，但当前就业情况良好、结构调整取得积极进展，没有必要搞强刺激。最近一段时间央行降息、降准主要是防止货币政策被动紧缩，维护货币政策的中性或稳健性。

“由于央行基本退出对外汇市场的常态式干预，外汇占款已不是投放长期流动性的来源，如果央行不通过降准或其他政策工具投放流动性，货币政策就可能产生紧缩的效果。因此，两次降准不是要搞大水漫灌，而是意在保持贷款和社会融资规模的平稳增长。”他说。

马骏并指出，降息的目的是为了保持实际利率的基本稳定，在CPI(居民消费价格指数)涨幅持续走低和实体经济面临下行压力的背景下，适当降低基准利率，正是为了防止货币被动紧缩，保持实际利率基本稳定。

“去年以来，CPI持续走低，如果名义利率不变，实际利率就会上行，从而导致货币紧缩。”他表示。

国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成亦认为宏观调控没有转向。他表示，总体看，近期宏观政策是温和的、连续的，其变动仍属于预调微调的范围。

“已出台的政策并非要让经济重回粗放式增长的老路，而是为了保持经济运行在合理区间，在稳增长和调结构之间寻求更佳平衡。这恰恰是政策定力的体现。”潘建成说。

报导还表示，新常态下创新宏观调控的思路和方式，一方面，应保持政策定力，稳定和完善宏观政策，在区间调控基础上实施定向调控；另一方面，也应处理好定力和活力的关系，在保持宏观政策基本取向不变的框架下，不断增强宏观调控的针对性、灵活性、有效性。

“保持定力不等于固定僵化、自缚手脚、无所作为。应当在保持宏观政策连续性、稳定性的同时，更加注重预调微调。”报导称。

中国一季度GDP(国内生产总值)同比增速7%创六年新低，而在数据公布后不久央行即宣布4月20日起普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。（完）

(发稿 王蕾；审校 侯向明/张喜良)

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