面对欧美债务危机 中国政策应对有玄机

* 中央经济工作会议近期将召开,料将延续今年政策基调

* 积极财政与稳健货币唱主角,在抗通胀和稳增长之间走钢丝

* 当前与2008年危机孰轻孰重尚难定论,但刺激政策难复制

* 房地产调控事关中国经济能否平稳大局

作者 沈燕

路透北京12月7日电---眼下欧债危机及美国主权债务问题让全球经济复苏变得扑朔迷离,但若将近日中国央行下调存准,视为又一场如同2008年一般财政与货币政策由紧至松急转弯的前奏,恐怕只是一厢情愿.

备受关注的中央经济工作会议将於近期召开.路透采访的官员和专家们普遍预计,积极财政和稳健货币的政策基调明年仍会延续,经济工作重心将落在稳增长、抑通胀和调结构.而高压调控下的楼市走势如何,也是中国经济能否平稳着陆的重要砝码.

"明年政策调控基调预计保持不变,仍是稳健货币政策和积极财政政策."中国国家发展和改革委员会下属的宏观经济学会秘书长王建在接受路透专访时说.但他也表示,随着经济下滑趋势愈发明显,货币政策明显转向的时点可能在明年四季度,而眼下的下调存准率仅是应对经济下行政策小幅松动的信号.

这一观点与另一位不愿具名的官员看法基本一致,"中央经济工作会议的调子基本确定,政策不会有大的改变,还是保持积极财政和稳健货币政策,但可能更强调宏观调控的灵活性和针对性."该位人士称.

这位了解情况的人士表示,目前全球经济复苏都存在不确定性,中国经济增速的下滑虽在意料之中,但如果滑的太急,影响就业,对经济和社会稳定都会有伤害.尤其明年中国将面临政府换届选举的政治敏感周期,无论是政治还是经济上都需要保持稳定的政策.

中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小.7月CPI涨幅曾创37个月峰值的6.5%.

中国央行从12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首降.之後各家机构纷纷发表评论,认为中国货币政策拐点出现,存准率及基准利率均有下调空间.其中香港恒生银行(0011.HK)的报告更预期,明年底前中国将减息三次共0.75个百分点,而存准率还将下调五次共2.5个百分点.

**危机虽类似,政策难复制**

业界屡将全球经济当前局势与2008年9月由美国雷曼兄弟破产引爆的次贷危机作对比,对孰轻孰重也各执一词,但世界经济复苏的不明确定明显增加,对经济转型中的中国负面影响显而易见.

2008年中国经济经历了大起大落,一季度GDP增幅为10.6%,二季度为10.1%,三季度为9.0%,四季度受金融危机影响骤然降至6.8%.

当时,迫于经济增长和就业的压力,中国在宏观政策上出现了180度的大转弯,短短几个月时间内将经济政策进行大规模调整,财政政策由"稳健"转向"积极",从紧货币政策亦从反"通胀"瞬即转向防"通缩"的适度宽松,而外贸政策更是大变身.

眼下,中国经济再次呈现逐步回落,但政策复制的可能性却微乎其微.

中国社科院周三发布的2012年经济蓝皮书就指出,尽管当前面临的经济形势与2008年下半年有很多相同之处,但又有很大不同,"我们不能重复过去一热就紧,一紧就叫,一叫就松,一松又热的怪圈."

报告称,当前宏观调控的方向不应由紧转松促增长,防止二次探底和经济硬着陆,而应是使经济增长速度在适度回落中逐步趋稳,最好能保持在8-9%之间.

一位不具名的资深经济学家也称,从影响力看目前的危机不亚於08年,但中国不会再选择08年那种简单应对危机的举措,政策基调仍会保持稳定,控通胀不会摆在今年这麽高的位置,会与保持经济平稳增长并重.

中国财政部副部长朱光耀近日也表示,当前世界经济面临严重挑战,在某种程度上当前危机超过了2008年那场危机,世界经济复苏可能停滞.这都对中国经济在未来继续保持平稳快速增长造成重大挑战,中国要提高政策的针对性、灵活性和前瞻性.

亚洲开发银行最新一期的《亚洲经济监测》显示,随着欧洲主权债务问题的不断加深,加上美国经济疲软,全球经济可能陷入深度衰退的魔咒.而新兴东亚的经济增长放缓将持续到2012年.

报告称,一旦欧元区和美国经济都大幅萎缩,将对东亚新兴国家造成相当大的影响,但影响仍处於可控的范围之内.

不过,也有专家认为欧债危机有放大之嫌,背後更多是政治上的角力,对中国经济的影响力应不及2008年的次贷危机.

全国大财经委副主任贺铿表示,"欧债危机被明显放大,希腊只不过一个很小的欧洲国家,其GDP总量和债务规模在整个欧元区都微不足道,且欧元区实体经济质量比较好."

这一观点也与王建的不谋而合."欧债危机是一个人造的危机,并不是一个大问题,这只是欧洲借机朝大一统的方向推进的策略."他称,相较而言美国的债务问题远比欧洲严重,因为美国是很多资产已经烂掉了,美国次贷引发的危机仍在延续.

他认为,在外围环境不确定性加大的前提下,中国尤其是保持政策和稳定性,但不要指望政府再拿出4万亿元的投资大搞基建."08年是四季度经济急速往下掉,而现在经济的回落是平缓的."

中国为应对金融危机,在2008年第四季度宣布两年4万亿元刺激经济的政府投资计划,主要投向铁路、公路以及基础设施建设.扩张的财政与货币政策虽有效遏制经济下滑,但也带来了高通胀、产能过剩及庞大的地方政府债务等诸多隐患.

**稳增长与抑通胀并重**

虽然危机的影响力仍在发酵,但对於经济总量已跃居全球第二的中国,今年GDP增幅保持9%悬念不大.不过拉动经济的三驾马车并不均衡,物价上涨的压力并未消退.专家们预计,明年经济工作的重点稳增长与抑通胀同等重要,而调结构的中长期目标依旧任重道远.

"面对严竣的挑战,当务之急是要促进经济的增长.只有经济增长,最终有利於稳健的财政政策实施,促使经济回到正常的轨道上来,最终实现世界经济的强劲,平衡可持续增长."朱光耀称.

他指出,要防止出现政府的政策措施与市场的反应出现落差,关键要把政策承诺具体转化为宏观调控的行动,增强市场信任度;同时要把短期经济刺激政策和中长期的财政整顿计划有机有效地结合.

稍早公布的中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)於2009年3月以来首次降至荣枯分水岭50%下方,显示经济增速继续温和回落;同期汇丰PMI亦创32个月来新低.

"今年中国一直在抗通胀和稳增长之间走钢丝,目前来看抗通胀的压力虽然小了些,但并没有消除,明年虽不至于过份强调抗通胀,但也不敢轻易放松."王建预计,明年中国财政和货币政策更会倾向"双稳",可能提法上不会改变,但在实际操作中会更强调灵活性.

这与前述不具名的资深经济学家观点基本一致,他预计,明年在稳健货币政策的基调下,定向宽松的力度可能会加大,包括投向农业,民生以及重点项目.

财政部部长助理胡静林在国新办的发布会上也提到,明年中央财政用於农村扶贫开发方面的综合扶贫投入将继续保持大幅度增长.其中财政专项扶贫资金增幅将达20%以上.

**楼市调控成重要砝码**

此外,不确定的全球经济复苏步伐也让中国正在严厉调控的楼市面临更难的窘境,也成为影响中国经济能否平稳着陆的重要砝码.

贺铿就表示,明年中国经济形势不乐观,而楼市调控是经济是否硬着陆的关键."楼市调控方向是对的,调控政策也要坚持,房价需要回归到合理价位,从目前看房价下跌30%也有可能,但调控不能太着急,尤其是房价不能跌得太急,否则各方都很难承受.

中国人民银行近日也提到,房价拐点已初现端倪,银行和房企能够承受房价下跌20-30%带来的冲击.但银行和企业更关心房价下跌後是否会诱发恐慌性抛售,以及有关方面能否采取有效措施控制其连锁反应.

中国政府今年以来实施的房地产调控政策已令国内房价下降在一、二线城市蔓延.国家统计局数据显示,10月已有近一半城市房价出现环比下降,同比价格涨幅亦继续放缓,为今年以来最低,显示房价拐点初现.

"拐点代表一种大的趋势的转变.随着中国城市化不断推进,房地产这个行业未来15年还将处於黄金发展时期...调控一定程度上会提高行业集中度,但绝不会是那种血雨腥风式的.行业大量倒闭不可能,大规模重组也不可能."中国房地产龙头企业万科(000002.SZ)总裁郁亮在接受国内媒体专访时称.

王建也认为,中国的房贷总体比较安全,一方面房贷总量占银行贷款也不过两成左右,另一方面中国百姓倾其一生购房,通常这部分贷款往往是银行资产质量比较好的.

"中国房地产既使到了真正的危机阶段,也不会对经济产生致命的影响,只是房地产行业纠集了太多利益集团."王建说. (完)

--审校 王丰

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