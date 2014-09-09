保持宏观政策稳定性和连续性 同时也继续有所作为--李克强

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京9月9日 - 中国总理李克强周二在天津表称，今年经济主要预期指标能够完成，并称保持宏观政策的稳定性和连续性，保持定力同时也继续有所作为。
李克强在天津出席达沃斯论坛时与企业家代表对话交流时称，坚持区间调控，实施定向调控，实际上这也是结构性调控，根本上讲是靠改革来激发市场活力，同时增加公共产品的有效供给，并且促进实体经济、新兴产业发展。
”大家都关心中国经济增长的数据，但是对于中国政府来说，最关注的还是中国的就业情况。“李克强称，截止到8月份，今年中国的城镇新增就业已经接近1,000万，接近全年的目标。
李克强称，中国的经济增长目标是7.5%左右，所谓左右就是说高一点、低一点都是可以的，只要是有就业、增收入、没有水分、又有效益、节能环保的发展，都属于在合理区间，都是可以接受的，而且是愿意保持的。
他指出，中国经济在合理区间运行过程中出现短期波动是难以避免的，因为世界经济现在可以说复苏依然艰难，一些主要经济体出现低迷的状况，中国国内经济发展也有一些深层次矛盾有待解决。而且去年下半年的基数比较高，所以同比发生波动，这是预料之中的。
中国上半年实现GDP同比增长7.4%，二季度同比增长7.5%。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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